Kdo so v resnici fantje ministrice Alenke Bratušek #video

Novinarji oddaje Planet 18 razkrivajo, kako politika v energetska podjetja nastavlja svoje preverjene kadre ter jim na ta način vrača usluge. Energetski trg ostaja med najbolj okusnimi pogačami, ki si jih delijo lobistični krogi. Kdo so v resnici fantje ministrice Alenke Bratušek, ki v enem najbogatejših sektorjev v državi pobirajo finančno smetano?

Posavski lobi, šaleški lobi, jedrski lobi, lignitni lobi. Prisotnost grabežljivih sil je najmočnejša prav v energetiki. Fantje v peskovniku kupčkajo davkoplačevalski denar, politika pa je tiha botra temu, poroča Planet.

Kdo je zlati deček slovenske energetike?

"Nihče nima pravice jamrati. Slovenska energetika je v odlični kondiciji. Tako finančno močna že dolgo ni bila," je letošnjega februarja dejal Robert Golob na Energetski konferenci. Zlati deček slovenske energetike je prvi človek posavskega Gen-I, ki se mu lahko najbolj smeji. Je najbolje plačan v energetiki, z bruto prejemki okoli pol milijona evrov. Poleg tega je na vrhu lestvice najbolje plačanih domačih menedžerjev. Njegovi mesečni bruto prejemki naj bi znašali približno 500 tisoč oziroma nekaj več kot 235 tisoč evrov neto. Za uspešno trgovanje s poceni državno elektriko iz Krškega je lani prejel 136 tisočakov nagrade, poroča Planet.

V letu dni si tako lahko privošči novo trisobno stanovanje v prestolnici. Primat ohranja tudi na račun povezav, ki jih je ustvaril s podjetjem Gen-I in ustanavljanjem ter prodajo zasebnih energetskih podjetij. Tako naj bi obogatel na račun države in davkoplačevalcev.

Vidni gospodarstvenik Marjan Batagelj pravi, da živimo v dveh svetovih. "Prevečkrat se zaradi nastavljenega kadra spreminja usmeritev podjetja. Nimajo jasnega cilja," je pojasnil Batagelj za Planet.

Podpornik ministrice Bratušek

Golob je tudi velik podpornik ministrice Alenke Bratušek in suvereno zatrjuje, da "vseslovenski energetski lobi ne obstaja." A prav iz njegovega kroga izvira Bojan Kumer. V vladi Bratuškove leta 2013 je bil zadolžen za področje energetike. Pritisnil je na stikalo energetskega zakona. Po njem pa je bil nagrajen z direktorskim mestom v Elektro energiji, družbi, ki jo je dokapitaliziral Golobov Gen-I. Prejel je dobrih 94 tisočakov plače, navaja Planet.

Kot razlaga Batagelj, gre pri tovrstnih podjetjih za kratkoročne mandate. "Zelo hitro se začne dogajati to, da tisti, ki so te nastavili, sedaj zahtevajo povrnjene usluge. To ni dobro za podjetje," je dejal za Planet.

Kumer je danes desna roka ministrice Bratušek. V zadnji aferi je izvajal pritisk na nadzornike državne družbe sistemskega operaterja distribucijskega električnega omrežja (SODO), da morajo spoštovati ministričino odločitev glede imenovanje direktorja, čeprav akt o spremembah družbe še ni začel veljati. Kot državni sekretar zasluži 54 tisočakov na leto, kar je skoraj pol manj kot v energetiki, še poroča Planet.

"Bojim se, da če bi imeli tak način upravljanja, potem bi bil celoten obstoj podjetja hitro ogrožen. Ko imajo zaposleni slab zgled, se ga hitro navzamejo," pravi Batagelj.

Od fizika do direktorja

Še eno ime iz kroga energetskih satelitov Bratuškove je pod visoko napetostjo konflikta interesov. Gre za Danijela Levičarja, poroča Planet. Fizik, ki je začel v Genu, je pod vladavino Bratuškove postal šef Direktorata za energijo na infrastrukturnem ministrstvu. Tudi on je pripravljal energetsko zakonodajo in z njo prižgal luč energetskim gurujem.

Zagovarja smer razvoja nizkoogljične družbe, skladno z družbo Gen. Tam je pred mesecem postal eden od dveh poslovnih direktorjev. Konec 2016 pa je svoj domicil ponovno našel v Golobovem Gen-I. Kot član uprave zasluži dobrih 109 tisočakov, znatno več kot v času uradnikovanja na ministrstvu, poroča Planet.

Dinastija Alenke Bratušek se krepi: za novo članico oziroma bodočo predsednico nadzornega sveta Elesa je predlagala Alenko Plut, sicer ženo svojega nekdanjega finančnega ministra Uroša Čuferja. Na sejah nadzornega sveta Elesa za zakonitost skrbi Andrej Rauter, mož njene poslanke Maše Kociper. Tudi Miha Šebenik, novi nadzorniki Gen energije, naj bi tja prišel na pobudo ministrice, še poroča Planet.