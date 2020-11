V Razkrižju so se lotili inovativnega projekta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kraju Šafarsko v občini Razkrižje je zaživela Lokalna eko zdrava tržnica. Urejena je na turistični točki ob brunarici, v bližini Zemljanke - apartmaja pod zemljo. V prvi fazi so tam postavili napravo - multimat, kamor sodelujoči lokalni ponudniki vlagajo svoje pridelke in izdelke, kupci pa jih lahko s pritiskom na gumb kupijo.

Ponudniki imajo nad napravo stalen daljinski nadzor prek pametnega telefona. Ko določenega izdelka zmanjka, lahko tako nemudoma poskrbijo za novega in napolnijo multimat. Ta bo deloval vse leto, tudi pozimi, saj je temperatura v notranjosti vedno enaka in primerna za shranjevanje.

Lokalno eko zdravo tržnico bodo še dodatno opremili

Poleg multimata v neposredni bližini deluje tudi klasična, samopostrežna tržnica. Kupci izberejo pridelke, jih plačajo - denar odložijo v poseben nabiralnik - in vzamejo. "Tovrstna tržnica brez posrednika se je obnesla in dobro deluje že drugo leto. Kljub temu da na samopostrežni tržnici ni nobene osebe, do sedaj kraj pridelkov ni bilo," je pojasnil župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič.

Kot je dodal župan, bodo Lokalno eko zdravo tržnico še dodatno opremili. Zagotovili bodo namreč dodatno opremo za celovito organizacijo in delovanje tržnice ter lokalnih ponudnikov, tako na organizacijskem področju kot z opremo. Kupili in postavili bodo dodatne stojnice, stojala za kolesa, klopi, koše za odpadke in drugo potrebno opremo za celovito delovanje tržnice.

Projekt vreden 150 tisoč evrov

"Omenjena tržnica je konkreten prispevek občine Razkrižje k podpori domačih pridelovalcev hrane in njihovih izdelkov," dodaja župan Ivanušič.

Lokalna eko zdrava tržnica je 150 tisoč evrov vreden projekt, delno sofinanciran iz sredstev Evropske unije, Evropskega sklada za razvoj podeželja, večino denarja pa je prispevala občina.