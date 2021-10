V prihodnjih dneh bo še sončno, sledi poslabšanje

Začetek tedna bo zjutraj marsikje po nižinah odet v meglo, čez dan se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem se bo živo srebro dvignilo do 20 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo sončen, ponekod bo pihal šibak veter. V torek se bo nadaljevalo jasno vreme, sredi dneva in popoldne lahko nastane nekaj oblakov. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (ARSO).

Dobro jutro, danes in jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. pic.twitter.com/fvpDhj9E13 — ARSO vreme (@meteoSI) October 18, 2021

V sredini tedna poslabšanje

V sredo bo v vzhodnih krajih sončno z jutranjo in dopoldansko meglo po kotlinah, na zahodu pa bo vse bolj oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne občasno rahlo deževalo.

Nadaljevalo se bo pretežno oblačno vreme, nekaj sonca bo v četrtek sprva še v vzhodni Sloveniji. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo.