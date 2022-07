V prihodnjem tednu začetek obsežne sanacije severne ljubljanske obvoznice

Vozišče severne ljubljanske obvoznice je v torek zvečer v hudem neurju poškodoval vdor vode iz odvodnega kanala pod cestiščem, so pojasnili na Darsu. Prvotno so nameravali izvesti intervencijsko sanacijo, a so se po podrobnejši preučitvi stanja na terenu odločili, da izvedejo obsežnejšo sanacijo, s katero bodo zagotovili, da do tovrstnih pojavov ne bo več prihajalo.

🚧Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi popravila cestišča, zaprt vozni pas med Celovško cesto in Industrijsko cono Šiška proti Zadobrovi/Štajerski.



🚗🚕Pričakujte zastoje!



🎯Vozite strpno in oblikujte reševalni pas. Hvala!



— Promet.si (@promet_si) July 6, 2022

Odločili so se za obsežnejšo sanacijo

Do vdora vode v vozišče je prišlo zaradi preobremenitve meteornega kanala, ki poteka pod voziščno konstrukcijo v obliki betonske kinete škatlastega profila in ga upravlja Javno podjetje Voka Snaga. Zaradi tega je zalilo spodnji in zgornji ustroj vozišča konstrukcije ter zaradi pritiska dvignilo vozišče, so pojasnili pri upravljavcu avtocest in hitrih cest.

Ker je stik med pokrivnimi ploščami in steno kinete netesen, bodo morali za uspešno rešitev problema zamenjati obstoječo kineto pod cestiščem severne obvoznice in jo nadomestiti z novo, vodotesno konstrukcijo. Takšna rešitev bo preprečila vdor vode tudi ob nevihtah z močnejšimi nalivi, so dodali.

Po vdoru vode je Dars zaradi varnosti nemudoma zaprl vozni pas v razdalji približno 300 metrov v območju priključka Celovška cesta proti Bežigradu. Zapora zlasti v prometnih konicah povzroča podaljšanje potovalnih časov in zastoje, zato bodo za izboljšanje pretočnosti že danes ponoči preusmerili ves promet na sosednje smerno vozišče, kjer bo v razdalji 300 metrov urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Vzporedno pa, kot so dodali, že potekajo priprave na obsežno sanacijo, ki se bo začela sredi prihodnjega tedna in bo po prvih ocenah trajala do konca avgusta.

V poletnem času je na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim delom leta sicer manj prometa, manj izrazite so tudi jutranje in popoldanske prometne konice. Poleg tega bo na območju del prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone največje dovoljene mase.