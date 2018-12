V Prekmurju le nekaj ur po kaznivem dejanju na zaporno kazen obsodili moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vinjen kolesar, ki je v torek v Puconcih udaril in pri tem huje poškodoval voznika osebnega avtomobila, je bil po pospešenem postopku obsojen na pol leta zaporne kazni, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Murskosoboške policiste so v torek zvečer obvestili, da v naselju Puconci na cesti leži okrvavljen občan.

Začel je kričati in ga žaliti

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je ta z osebnim avtomobilom peljal skozi naselje, nato pa je na vozišču opazil vinjenega moškega, ki je ob sebi potiskal kolo. Ker je moški vijugal po celotnem vozišču in krilil z rokami, ga je voznik opozoril na varnost, kolesar pa je začel nanj kričati in ga žaliti.

Voznik je nato izstopil iz vozila, da bi vinjenega moškega zaradi varnosti pospremil z vozišča, ta pa ga je pri tem udaril v predel nosu, zaradi česar je moški padel na vozišče in obležal. Kolesar se je po dogodku najprej zapeljal v smeri naselja Markišavci, nato pa se vrnil do voznika.

Gre za večkratnega povratnika

Napadalec je, kar zadeva nasilna kazniva dejanja in prekrške, po navedbah policije večkratni povratnik. V letošnjem letu je bil zaradi kršitev javnega reda in miru zaradi nasilja obravnavan 21-krat.

Zaradi ponovitvene nevarnosti in zbiranja obvestil so ga policisti pridržali. Po končanem postopku so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, nato pa je bil na podlagi pospešenega kazenskega postopka obsojen na pol leta zapora.

Primer lahko končajo v 48 urah

Pospešen kazenski postopek oz. metoda "fast track" je postopek, po katerem lahko sodišče ob pripravljenosti obdolženca, tožilca in odvetnika primer sklene v 48 urah od pridržanja osumljenca.

Projekt prinaša možnost, da storilci kaznivih dejanj, predvsem tisti, ki jih zasačijo na kraju kaznivega dejanja, kmalu po dogodku na sodišču priznajo dejanje in s tem sebi, pa tudi policiji, tožilstvu in sodiščem prihranijo kar nekaj časa, to pa pomeni tudi razbremenitev.

V primeru 48-urnih policijskih pridržanj ob prijetju storilca se namreč postopki po pojasnilu sodišča izpeljejo v nekaj urah. Projekt omogoča zdaj veljavni zakon o kazenskem postopku, določila pa so uporabna tako za obdolžene, ki so na prostosti, kot tiste, ki so v pridržanju ali priporu.