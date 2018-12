Nemška policija v racijah prijela več neonacistov

Četverica je obtožena uvoza in širjenja skrajne desničarske glasbe in drugih proizvodov, so sporočili iz urada tožilstva v Münchnu in policije Spodnje Bavarske.

Blood & Honour je neonacistična skupina, ki je bila leta 1987 ustanovljena v Veliki Britaniji. Skupina, katere ime je navdihnil slogan nemškega nacističnega vodje Adolfa Hitlerja "Blut und Ehre" oziroma Kri in čast, se je nato razširila še v številne druge države. Svoje ideje širi z glasbenimi koncerti ter distribucijo istoimenske revije. Nekatere države so jo zaradi neonacističnih stališč prepovedale, med drugim se je za ta korak leta 2000 odločila tudi Nemčija.