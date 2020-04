Ohladilo se je za 25 stopinj, ponekod sneži

Na severovzhodu Slovenije se je od včeraj ohladilo za okoli 25 stopinj, dež marsikje prehaja v sneg. pic.twitter.com/5y2nD9H2JP — ARSO vreme (@meteoSI) April 14, 2020

Danes bo sprva oblačno s padavinami, tudi ponekod po nižinah predvsem na jugu in vzhodu Slovenije bo lahko snežilo. Na severu bodo padavine ponehale že zgodaj dopoldne, v južni Sloveniji pa sredi dneva. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo jasno. Zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, še napovedujejo na agenciji za okolje.