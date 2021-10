V požaru v okolici Maribora umrla ena oseba, štiri so se rešile same

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči je v požaru v stanovanjski hiši na Plodršnici v občini Šentilj umrla ena oseba, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Štirim osebam se je uspelo rešiti.

Ob 2.13 so policiste obvestili, da na Plodršnici gori stanovanjska hiša.

"Iz nje se je uspelo rešiti štirim stanovalcem, ena oseba pa je v požaru umrla," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Požar so pogasili gasilci PGD Paloma-Sladki vrh in Šentilj. Vzroka zanj še niso ugotovili. Kriminalisti so še vedno na terenu, podrobnosti bodo sporočili, ko bodo znane nove okoliščine dogodka.