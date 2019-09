V požaru v grškem centru za migrante dva mrtva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru sta po navedbah policije umrla ženska in otrok v enem od bivalnih zabojnikov. Vzrok požara še ni znan. Policija je sporočila, da sta v 20 minutah izbruhnila dva požara – najprej je zagorelo zunaj centra za migrante, kakšnih 20 minut zatem pa še v njem.

Ko se je v prenatrpanem centru razvedelo za požar in smrtni žrtvi, so izbruhnili hudi izgredi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je migrante razjezil po njihovem predolg odzivni čas gasilcev, ki je imel za posledico smrtne žrtve.

"Napadli so nas in nismo mogli takoj pogasiti ognja v taborišču. Bali smo se za svoje življenje," je za grško televizijo dejal tiskovni predstavnik sindikata gasilcev na Lezbosu Georgios Dinos.

Policija razgnala migrante s solzivcem

Foto: Reuters Ko so gasilci pogasili požar, je posredovala policija, ki je s solzivcem razgnala razjarjene migrante.

Razmere v migrantskem centru tudi danes ostajajo izredno napete, je povedal župan največjega mesta na otoku, Mitilini, Stratos Kitelis. "Več tisoč migrantov je treba kar najhitreje prepeljati na celino. Tako ne gre več naprej," je poudaril po poročanju grške televizije Skai.

Tudi Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je grške oblasti pozval, naj pospešijo selitev migrantov na celino in izboljšajo razmere v taborišču. Po navedbah komisariata naj bi danes z Lezbosa na celino prepeljali 247 ljudi.

"Veliko beguncev je žalostnih in pod stresom, bojijo se nove nesreče"

Tiskovni predstavnik UNHCR v Grčiji Boris Češirkov je razmere v Morii označil za tragične in pozval k takojšnjemu ukrepanju. Tiskovna predstavnica komisariata na Lezbosu Astrid Castelein pa je povedala, da je v taborišču veliko policistov.

Mladi prišlek iz Afganistana Farid je za AFP povedal, da je danes tja prispelo veliko policistov, ki preverjajo dokumente vseh in pregledujejo zabojnike, zaradi česar so še pod večjim stresom. "Veliko beguncev je žalostnih in pod stresom, bojijo se nove nesreče," je dodal.

Migrantski center Moria je močno prenatrpan. Ima kapaciteto za tri tisoč ljudi, trenutno pa jih po navedbah AFP gosti okoli 13 tisoč.

Po podatkih grškega ministrstva za zaščito državljanov je na otokih v Egejskem morju trenutno več kot 29 tisoč migrantov, kar je rekordno število po marcu 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o migrantih. Še aprila letos je bilo na grških otokih 14 tisoč migrantov, v zadnjih dveh mesecih pa se je migrantski tok iz Turčije v Grčijo močno okrepil. Grške oblasti so v petek sklenile, da bodo s svojih otokov v Egejskem morju na celino prepeljale več kot deset tisoč migrantov.