V podjetju zaposlili 28 tujih delavcev in plačali kazen, izkoriščanje pa zanikajo

Potem ko je inšpektorat za delo v podjetju Alumero iz Slovenske Bistrice ugotovil najemanje ukrajinskih delavcev brez preveritve zakonitosti dokumentov o njihovi napotitvi, iz podjetja sporočajo, da so vse Ukrajince že zaposlili in da so že plačali kazen. Ob tem zanikajo obtožbe o izkoriščanju ali diskriminaciji, so navedli v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, se tako kot mnoga druga podjetja v Sloveniji spopadajo s težavami pri iskanju zadostne delovne sile, rešitve zato iščejo tudi v tujini. "V Ukrajini predvsem zato, ker želimo pomagati delavcem, ki so zaradi vojne v svoji državi ostali brez služb," so pojasnili.

V podjetju priznali, da so storili napako

Pri iskanju ukrajinskih delavcev in njihovi napotitvi v svoje podjetje pa so, kot so priznali, naredili napako, saj so sklenili pogodbo s podjetjema, za kateri se je izkazalo, da nimata zakonitih dovoljenj za posredovanje delavcev. "Pred sklenitvijo dogovora je podjetje opravilo pravno preveritev poslovnega dogovora, vendar se je pozneje izkazalo, da ni skladen s slovensko zakonodajo," so povzeli dogajanje.

Zaposlili so 28 ukrajinskih delavcev in plačali kazen

Takoj ko je bilo mogoče, pa so v Alumeru zaposlili vseh 28 ukrajinskih delavcev in plačali tudi kazen, so zatrdili. V podjetju so poudarili še, da niso nikoli nasprotovali sankcijam ter da so v postopku sodelovali "tvorno in ažurno".

Obtožbe o izkoriščanju zavračajo

"Odločno zavračamo vse obtožbe o izkoriščanju ali diskriminaciji ukrajinskih delavcev," so zapisali. "Zagotavljamo politiko ničelne stopnje tolerance diskriminacije na vseh ravneh podjetja in zaradi obtožb sem osebno prizadet. Zaposlujemo delavce iz Bosne in Hercegovine, Avstrije, Nepala, Madžarske, Slovenije in Ukrajine in vsi so obravnavani enako, ne glede na starost, etnično pripadnost, spol, narodnost ali raso," je k temu dodal direktor podjetja Patrick Pfeiffer.

V Alumeru so zanikali tudi navedbe, da ukrajinski delavci niso imeli odmora za malico oz. da niso smeli uporabljati skupne jedilnice.

Podjetje Alumero je v Sloveniji prisotno od leta 2012 in v Slovenski Bistrici trenutno zaposluje 130 ljudi. Med drugim proizvaja nosilne konstrukcije za sončne elektrarne in sestavlja mobilne sončne elektrarne.

Vršilka dolžnosti glavne inšpektorice za delo Katja Čoh Kragolnik je Alumero v ponedeljek izpostavila kot jasen primer izkoriščanja tujih delavcev, kar je nesprejemljivo.