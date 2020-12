V petek snežna pošiljka

Danes bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija.

Jutri se bo povsod pooblačilo, še bo pihal jugozahodnik. Sprva bo deževalo v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo. Lahko bo tudi zagrmelo. Meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo na severu okoli 2, drugod od 6 do 10, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija.

Foto: Planet TV

V petek zvečer bodo padavine ponehale

V petek bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne slabele. Meja sneženja bo med 400 in 600 metri nadmorske višine. Zvečer bodo padavine ponehale. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Foto: Planet TV