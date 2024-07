V ospredju slovesnosti pri Ruski kapelici letos sporočilo miru

Društvo Slovenija Rusija za članice in člane ter prijatelje danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Podobno kot v zadnjih dveh letih v luči vojne v Ukrajini izpostavljajo sporočilo miru ter spomin na izgubljena življenja pod Vršičem in na izgube, ki smo jim priča danes.

"Tudi tokrat bomo opozorili na sporočilo miru, ki ga trajno nosi kapelica, naša navzočnost na tem kraju pa bo vnovičen izraz spoštljivega spomina ter poziv k strpnosti med ljudmi in narodi," so sporočili v društvu Slovenija Rusija.

"Žal nas Ruska kapelica danes nagovarja drugače kot pred leti. Razumemo, da se je marsikaj spremenilo, neizprosne silnice zgodovine pa nam zopet kažejo svojo moč. [...] Slovesnost bo tako prvenstveno posvečena spominu na izgubljena človeška življenja pod Vršičem in na vse izgube, ki smo jim priča danes," so dodali.

Predsednikov vlade pod Vršičem ne bo

Pred današnjim dogodkom je v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori v petek potekala katoliška spominska maša, danes pa bo predstavnik srbske pravoslavne cerkve pri Ruski kapelici vodil pravoslavno spominsko molitev. Zbrane bo nagovoril tudi direktor Kobariškega muzeja Martin Šolar, pod Vršičem pa ne bo predstavnikov vlade, kar je po petkovi seji vlade potrdil njen podpredsednik Matej Arčon.

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena.