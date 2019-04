V Ocean Orchids še čutijo posledice lanske toče, orhideje poslali v Vatikan

Podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika, od koder so danes v Vatikan poslali orhideje za velikonočno okrasitev bazilike svetega Petra, je imelo lani 6,2 milijona evrov prihodkov, dva milijona manj kot leto prej. To je predvsem posledica toče maja lani, ki jim je pobrala od 30 do 40 odstotkov prihodkov in s tem odnesla tudi dobiček.

Kot je povedal Roman Ferenčak, direktor družbe, ki letos zaznamuje 15-letnico gojenja orhidej, je ta naravna nesreča imela in še ima negativen vpliv na poslovanje oziroma dobiček. Glede na 12-mesečno pridelavo se bo to namreč poznalo pri prihodkih še do maja, saj so zmogljivosti zdaj zasedene okoli 70-odstotno, potem pa bo pridelava spet normalna. V podjetju je zaposlenih 35 delavcev.

Evropski trg z orhidejami se je po Ferenčakovih besedah količinsko stabiliziral. Letos bomo po njegovih pričakovanjih priča upadu količin, saj je trg na nek način zasičen, vendar pa dobrovniško podjetje kot lokalni pridelovalec dosega boljše rezultate. Vzroki so bližina kupca in krajše transportne verige, kar jim tudi glede na delovno silo in vire ogrevanja prinaša boljše cene v trgovinah, je dodal.

Čakajo na gradbeno dovoljenje za logistični center

Gradnja logističnega centra s kontrolirano klimo, ki ga bodo zgradili v sodelovanju z Ikeo ter obenem povečali pridelavo in zaposlili 40 ljudi, za zdaj čaka. Kot pravi Ferenčak, imajo težave s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja, saj je po slovenski zakonodaji rastlinjak stavba in je tako podvržen enakim postopkom kot navaden stavbni objekt.

"Pridobivanje našega gradbenega dovoljenja je enako pridobivanju gradbenega dovoljenja Magne ali nove proizvodne dvorane katerega koli podjetja," je dejal Ferenčak. Zato je kritičen do kmetijskega ministrstva, "ki v preteklosti ni zaznalo nuje, da bi spremenilo zakonodajo".

"Tu bi morali sodelovati tudi mi, saj se, ko se pogovarjamo o kmetijski pridelavi, ne pogovarjamo o stavbah, ampak o kmetijskih objektih," je pojasnil Ferenčak. Ob tem pa upa, da bodo ob pomoči kmetijskega in gospodarskega ministrstva uspeli spremeniti pravila.

Naložba je vredna 10 milijonov evrov, od tega je podjetje dobilo dva milijona evrov državne subvencije.

Nizozemcem odškrnili posel

V pošiljki, ki so jo iz podjetja danes poslali v Vatikan, je 160 kaskadnih in 140 dvostebelnih orhidej. Idejni oče orhideje kaskada, tehnični direktor Tomaž Jevšnik, je ponosen, ker so Nizozemcem odškrnili njihovo klasično pot in ker je to uspelo mali Sloveniji. Tako bo lahko veliko ljudi uživalo "v čarobnem zlitju lepote narave in dotika človeka" iz Slovenije, je dodal.

Enak model cvetličnega aranžmaja, kot ga bosta slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič postavila na oltarju bazilike svetega Petra v Vatikanu, bo v prihodnjih dneh na ogled tudi v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Dobrovniku.