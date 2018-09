V novem parku v Kopru se je pojavil udor zemlje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bližajo se lokalne volitve. Po občinah se predstavljajo kandidati in predvsem se ubira stara taktika: za glasove vse. Predvsem pa veliko obljub in projektov ad hoc. Eden od takšnih se je dobesedno sesul v koprski občini. V novem športno-rekreacijskem parku so opazili udor zemlje, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Projekt, vreden skoraj 1,3 milijona evrov, zdaj čaka na sanacijo. Kdo je odgovoren za napako, ostaja neznanka. Koprski župan Boris Popovič, ki si je na ta račun najbrž obetal kakšen glas več, pa je že napovedal sprožitev ustreznih odškodninskih postopkov.

"V noči na nedeljo se je sprožil zemeljski plaz, tako da se je teren pomaknil za okoli meter po višini," je razložil Robert Brajdih, operativni vodja projekta v podjetju Grafist. Zatrjuje, da je bil udor povsem nepričakovan, ni ga bilo mogoče predvideti.

Teren kot marmelada

A z njim se očitno ne strinja naročnik projekta, župan občine Koper. "Ne moremo govoriti o višji sili. To bi bilo treba predvideti," je dejal Popovič.

Športni park bi moral biti končan že maja, vendar so že takrat videli, da steza ni ravna. Zato so zamenjali projektanta, ki je na površino nasul še dodatnih 500 kubičnih metrov zemlje in stezo zravnal.

"Dejstvo je, da je v tleh 39 metrov mulja. To je kot marmelada, zato bi bilo treba delo zastaviti malce drugače," je prepričan Popovič. In ker je teren kot marmelada, se je udrl.

Krivca še iščejo

A kdo je zdaj kriv? Izvajalec pravi, da so delali v skladu z dokumentacijo, župan pa o krivcih noče govoriti. "To bom povedal pozneje. Najprej počakajmo strokovno mnenje, potem bomo videli kako in kaj," je bil previden.

Na vprašanje, ali bi to lahko bili projektanti, je Popovič odgovoril: "Po mojem mnenju ne more biti kriv nihče drug. A to bo povedala stroka."

Ko bo potek sanacije potrjen, se bodo začela popravljalna dela. Stroške bo najverjetneje krila zavarovalnica.