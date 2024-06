V nedeljo sedem intervencij: na Prisojniku reševali z vitlom, helikopter tudi na Šmarno goro #video

Gorski reševalci so imeli v nedeljo pester dan, posredovali so namreč v sedmih intervencijah, od tega v treh helikopterskih, so sporočili na družbenem omrežju Facebook. Helikopter je najprej poletel na Šmarno goro, kjer se je med igro na igralih poškodoval otrok, potem pa še dvakrat v visokogorje.

Gorski reševalci z dežurne ekipe GRS na Brniku so se odpravili na pomoč zahtevnemu reševanju izpod okna na Prisojniku, kjer so pomagali neustrezno opremljeni pohodnici, ki je zaradi zdrsa na snežišču padla v zev (skalno odprtino) in se telesno poškodovala.

Lokalnim reševalcem GRS Kranjska Gora je poškodovanko uspelo izvleči in jo z zdravnikom nujne medicinske pomoči oskrbeti. Nato so jo z elektromotornim vitlom dvignili iz stene in jo s posadko letalske policijske enote (LPE) prepeljali do Erjavčeve koče, kjer sta jo prevzela zdravnik GRS in tehnik nujne medicinske pomoči. Sočasno je bila sprožena tudi akcija na Mali Mojstrovki. Poškodovanko je že v vmesnem času pobral helikopter slovenske vojske z lokalnim gorskim reševalcem GRS Kranjska Gora. Prepeljali so jo v Splošno bolnišnico Jesenice.

GRS znova opozarja na previdnost v gorah in poziva k večji odgovornosti. Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

Štirje tuji državljani obtičali v snegu

Reševali so tudi štiri tuje državljane, ki so SOS-signal poslali na ReCO Nova Gorica. Signal je kazal na okolico koče na Doliču, kjer so tuji pohodniki obtičali zaradi nevihte in snega, ki sta jim onemogočila varen sestop. Vse štiri, nepoškodovane, vendar premočene, je posadka helikopterja slovenske policije z dežurno ekipo GRS na Brniku ob pomoči gorskih reševalcev GRS Bovec prepeljala v Trento.

Na Šmarni gori otrok padel z igral in se poškodoval

S helikopterjem so reševali tudi s Šmarne gore, kjer je na vrhu otrok padel z igral in se poškodoval. Prisotni gasilci so ga oskrbeli, pri čemer so pomagali gorski reševalci GRS Ljubljana. Gorski reševalci dežurne ekipe GRS na Brniku so ga nato s posadko LPE preložili na heli vrečo in ga z elektromotornim vitlom dvignili v helikopter slovenske policije.

GRS znova opozarja na previdnost v gorah in poziva k večji odgovornosti, predvsem pa na pripravo na turo, ki naj poleg informiranosti o turi obvezno vključuje tudi upoštevanje vremenske napovedi in ustrezno opremo. V visokogorju je namreč še sneg. Že kar nekaj časa pa so v gorah pogosti tudi vremenski preobrati, ki jih napovedo že vnaprej.