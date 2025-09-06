Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
9.58

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
lunin mrk Luna

Sobota, 6. 9. 2025, 9.58

14 minut

V nedeljo popolni Lunin mrk, Luna bo v rdečih odtenkih

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
krvava luna | V času faze popolnega Luninega mrka bo Luna zaradi vpliva Zemljine atmosfere obarvana rdečkasto, zaradi česar ponekod po svetu tako rdečo Luno imenujejo tudi krvava luna. | Foto Shutterstock

V času faze popolnega Luninega mrka bo Luna zaradi vpliva Zemljine atmosfere obarvana rdečkasto, zaradi česar ponekod po svetu tako rdečo Luno imenujejo tudi krvava luna.

Foto: Shutterstock

Luna se bo to nedeljo zvečer znašla v Zemljini senci in tudi v Sloveniji bomo lahko ob ustreznih pogojih opazovali popolni Lunin mrk. Tokrat bo ta poseben tudi zato, ker bo Luna zaradi vpliva Zemljine atmosfere obarvana rdeče. Mrk bo sicer najlepše viden na območju Indijskega oceana, v osrednji in vzhodni Aziji ter na skrajnem vzhodu Afrike.

Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko je Zemlja točno med Soncem in Luno. Takrat se Luna znajde v Zemljini senci.

"Scenografija popolnega Luninega mrka v nedeljo zvečer bo precej zanimiva, vse skupaj se bo začelo dejansko dogajati že tam ob 17.26 po srednjeevropskem poletnem času, ko bo Luna začela prehajati v Zemljino polsenco, vendar tega pojava s prostimi očmi ne zaznamo," je povedal profesor na mariborski filozofski fakulteti in predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Okoli pol osme zvečer

Gledano iz Maribora, bo Luna v Zemljino senco začela prehajati okoli 18.26, a tudi tega še ne bo mogoče opazovati, saj bo Luna nad matematično obzorje vzšla šele ob 19.21, nad dejansko obzorje pa še kasneje. Najbolj zanimiva faza, to je začetek popolnega Luninega mrka, se bo začela okoli 19.29, ko bo Luna le stopinjo nad obzorjem. Vrhunec popolne faze bo nastopil okoli 20.11, medtem ko bo Luna ob okoli 20.52 začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco.

"Če vzamemo čez palec, bomo lahko približno eno uro in tri četrt opazovali ta naravni pojav, predvsem to drugo fazo, ko bo Luna od konca mrka lezla proti robu Zemljine sence in iz tega počasi prehajala," je dodal Žiberna.

Popolni Lunin mrk bo pri nas v večini potekal torej še v večernem mraku, saj bo tega dne Sonce za matematično obzorje v Mariboru zašlo ob 19.25, medtem ko se bo prava noč začela ob 21.11.

Krvava luna

V času faze popolnega Luninega mrka bo Luna zaradi vpliva Zemljine atmosfere obarvana rdečkasto, zaradi česar ponekod po svetu tako rdečo Luno imenujejo tudi krvava luna.

"Nižji del Zemljine atmosfere, to je troposfera, namreč vpija predvsem modro barvo, medtem ko rdečo prepušča. Telo, ki se znajde v tako 'prefiltrirani' senci, se zato obarva z različnimi odtenki rdeče barve. Dodatno lahko svetlost Lune v času faze popolnega mrka oblikujejo prašni delci v atmosferi. Več kot je prašnih delcev, temnejša je videti Luna," je v objavi na spletni strani društva pojasnil Žiberna.

Za Lunin mrk to nedeljo Žiberna v primeru, da na vzhodnem obzorju ne bo ovir, opazovanje svetuje nekje od 19.20. V nasprotju z opazovanjem Sončevega mrka pri opazovanju Luninega posebni varnostni ukrepi glede varovanja oči niso potrebni.

Sončev mrk
Novice Tik pred potemnitvijo za 300 parov usodni da #video

V Mariboru organiziran ogled

Astronomsko društvo Orion skupaj z mariborsko Osnovno šolo borcev za severno mejo v primeru jasnega vremena organizira brezplačno javno opazovanje mrka, ki bo potekalo vzhodno od parkirišča pri šoli. Predstavitev dogajanja na nebu se bo začela ob 19.30. "Vse faze Luninega mrka bo možno tudi fotografirati s pametnimi telefoni, na voljo bodo društveni teleskopi, tako da si obetamo zanimiv večer," je dodal Žiberna. Poleg Lune bo med drugim za opazovanje zanimiv tudi Saturn.

Letošnji septembrski popolni Lunin mrk bo najlepše viden na območju Indijskega oceana, v osrednji in vzhodni Aziji ter na skrajnem vzhodu Afrike, medtem ko bo Slovenija prav na zahodni meji območja vidnosti.

Običajno 14 dni pred ali po Luninem mrku nastopi tudi Sončev mrk. Par letošnjemu popolnemu Luninemu mrku bo delni Sončev mrk, ki se bo zgodil 21. septembra in ga bodo lahko opazovali v južnem delu Tihega oceana, najlepše pa bo viden med Novo Zelandijo in Antarktiko.

Naslednji popolni Lunin mrk, viden iz Slovenije, bo po Žibernovih podatkih 31. decembra 2028, naslednji popolni Sončev mrk, viden iz Slovenije, pa bo šele 3. septembra 2081.

električni mrk v Španiji
Novice Za električni mrk v Španiji sumijo sončne elektrarne #video
Sončev mrk
Novice V soboto sredi dneva delni sončni mrk
Sončev mrk 8. aprila v Teksasu
Novice Popoln sončev mrk: pričakujejo kaos v prometu
lunin mrk Luna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.