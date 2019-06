V morju pri Šibeniku našli truplo 58-letnega Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaške reševalne službe so v torek popoldne v morju pri Šibeniku našle truplo moškega. Potrdili so, da gre za pogrešanega 58-letnega Slovenca, ki so ga iskali od nedelje, ko je posadka slovenskega plovila prijavila policiji, da se ni vrnil v marino Mandalina v Šibeniku.