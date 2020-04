V metliškem domu starejših raste število okuženih

V Domu starejših občanov Metlika se je število okuženih stanovalcev v zadnjih desetih dneh okrepilo za 10, število okuženih zaposlenih pa za pet. Do ponedeljka je bilo skupaj okuženih 47 stanovalcev in 15 zaposlenih, je omenjeni dom objavil na svoji spletni strani. Bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, do ponedeljka ni preživelo 13 stanovalcev doma, ki sicer lahko gosti 172 oskrbovancev.

Po podatkih metliškega doma starejših je bilo do ponedeljka od skupaj 47 okuženih stanovalcev 10 že virusno negativnih, od 15 okuženih zaposlenih pa sedem. Ozdravljeni zaposleni se sicer postopno in odvisno od počutja vračajo na delo, poroča STA.

Okužene stanovalce in te s sumom okužbe so skladno s strokovnimi navodili preselili v ločeni starejši del te metliške ustanove, kjer so za njihovo nego namestili 29 postelj. S tem so jim zagotovili boljše prostorske pogoje za preprečevanje širjenja okužbe, so dodali.

Za okužene v domu skrbi zdravniška ekipa

Svojce stanovalcev sicer redno obveščajo o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih. Zanje skrbi zdravniška ekipa, sestavljena iz osebja Splošne bolnišnice Novo mesto in zdravstvenih domov Novo mesto, Metlika ter Črnomelj, navaja STA.

V metliškem domu "dosledno izvajajo" varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Z izjemo hrane so uvedli tudi možnost vnosa stvari, ki jih stanovalcem prinesejo svojci. Te pred izročitvijo stanovalcem 72 ur hranijo zaprte v vrečki, so pristavili.

Zdravi stanovalci se s pomočjo prostovoljcev vsakodnevno sprehajajo pred domom, pogovor s svojci so jim omogočili prek spletne video povezave, so še zapisali v Domu starejših občanov Metlika.