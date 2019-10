V Mariboru našli 250-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru so na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark in starih mariborski zaporih danes dopoldne našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Sicer pa današnja najdba ni prva na tem območju. Že med gradnjo Europarka so našli tri avionske bombe.

Za kakšno nevarnost neeksplodiranega sredstva gre bo še treba malo počakati. pic.twitter.com/ONeOr8y5AC — Andrej Petelinšek (@andrejpet) 26 October 2019

Kot je za časnik Večer pojasnil Aleš Ciringer, direktor Gasilske brigade Maribor, so pri odkopavanju z delovnim strojem našli neeksplodirano sredstvo. Po prvih ocenah gre za bombo težko okoli 250 kilogramov.

Šlo naj bi za avionsko bombo iz obdobja druge svetovne vojne. Sicer pa to ni prva najdena bomba na tem območju. Namreč že med gradnjo nakupovalnega centra Europark so našli tri, navaja Večer.

Državna enota za neeksplodirana ubojna sredstva, ki je že obveščena o tem, si bo območje ogledala in se odločila za ustrezen način odstranitve, so povedali na Policijski upravi Maribor. Stroka bo ocenila in pripravila načrt ali bo eksplozivno sredstvo možno varno odpeljati ali pa uničenje potrebno izvesti kar na kraju najdbe, še poroča Večer.

V primeru slednjega, bo potrebna evakuacija prebivalcev iz okoliša. Gradbišče je zavarovano z ograjo, tako da nihče ne more blizu, na kraju pa so tudi policisti, so poudarili na mariborski policijski upravi.