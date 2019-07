Dve leti kasneje: kako jo je odnesel bombaš z Vurberka? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najdeno bombo so kontrolirano uničili, pri čemer sta nastali dve manjši eksploziji.

Najdeno bombo so kontrolirano uničili, pri čemer sta nastali dve manjši eksploziji. Foto: Specialna enota Policije

Te dni minevata dve leti, odkar je prebivalec Vurberka, naselja med Mariborom in Ptujem, našel 250-kilogramsko neeksplodirano letalsko bombo in jo - nič hudega sluteč - odvlekel do svoje hiše v bližini. Poteza je sprožila največjo evakuacijo od druge svetovne vojne pri nas, Vurberčana pa so policisti ovadili zaradi povzročanja splošne nevarnosti. Čeprav mu je grozil celo zapor, jo je na sodišču odnesel z opominom.

Ovadbo so policisti vložili konec leta 2017. Grozilo mu je do enega leta zapora, a mu je mariborsko okrajno sodišče na koncu izreklo sodni opomin. Vurberčan se je sicer pritožil, a je višje sodišče septembra potrdilo odločbo prvostopenjskega sodišča.

V kazenskem zakoniku je predpisano, da sme sodišče sodni opomin izreči za kazniva dejanja, za katera je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta, če "so storjena v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo posebno lahka". Pri tem sodišče upošteva, tako navaja zakon, "osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in druge okoliščine, v katerih je dejanje storil".

Iskali so zaklad, našli bombo

Spomnimo, da se je vse začelo sredi julija 2017, ko je skupaj z otrokoma z detektorjem kovin v gozdu blizu doma iskal zaklad. Našel je veliko bombo, ki jo je izkopal ter jo s tovornjakom z dvigalom prepeljal na dvorišče svoje hiše.

Kot je kasneje ugotavljal strokovnjak državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Igor Boh, je imel Vruberžan veliko srečo. Šlo je namreč za neeksplodirano ameriško letalsko bombo iz druge svetovne vojne.

Boh je napovedal, da bodo bombo kontrolirano uničili, pred tem pa evakuirali prebivalce v razdalji enega kilometra.

Policija je pred uničenjem izpraznila in zaprla dostop do območja v oddaljenosti en kilometer od lokacije bombe. Foto: Matjaž Vertuš

Največja evakuacija od druge svetovne vojne

Na dan evakuacije so ob 10. uri zazvonile sirene in naznanile začetek postopka ter opozorilo, da prebivalci zapustijo domove. V krogu kilometer od točke, kjer je bila bomba, je bilo sicer takrat 150 hiš s 465 prebivalci, a zaradi dopustov marsikoga ni bilo doma. V civilni zaščiti so ocenjevali, da se je dejansko moralo za nekaj ur preseliti okoli 150 ljudi.

Okrog 12. ure so nato strokovnjaki enote NUS bombo obdali z zaščitnim ovojem, nato pa s posebnim žičniškim sistemom preselili v jamo in tam poskušali na daljavo ločiti zadek s kemičnim vžigalnim mehanizmom od preostanka bombe. Ob tem sta nastali dve manjši eksploziji. Več v članku Ob deaktivaciji bombe v Vurberku dve manjši eksploziji.

Kako je potekala deaktivacija

Pogosta najdba

Najdbe neeksplodiranih sredstev v Sloveniji niso redkost, le da gre ponavadi za manjše primerke. Na eksplozivna telesa iz prve ali druge svetovne vojne, pa tudi vojne za Slovenijo, naletite tako rekoč kjerkoli.

"Med najdbami je največ ročnih bomb, različnih vrst streliva za pehotno orožje, vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min ter letalskih bomb," piše na spletni strani enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, kjer navajajo še, da je največja verjetnost za tovrstno najdbo v severnoprimorski regiji, kjer je med prvo svetovno vojno potekala soška fronta.

Da se ne ponovi Vurberk, pa posredujemo nekaj nasvetov, kako ravnati s tako najdbo: