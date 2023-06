V ljubljanskih vrtcih in šolah razsaja peta otroška bolezen

Bolezen, za katero večinoma zbolijo otroci, se ponavadi pojavlja skozi vse leto, vendar v manjših izbruhih, je po pisanju N1 pojasnila pediatrinja Tatjana Grmek Martinjaš iz ljubljanskega zdravstvenega doma. Povzroča jo parvovirus B19. Kaže se z izpuščajem na licih, rokah, stegnih in zadnjici, otrok ima lahko povišano telesno temperaturo. Bolezen običajno traja 14 dni in mine sama od sebe, zdravila zanjo pa ni.

Epidemije ponavadi izbruhnejo na od tri do sedem let, predvsem pozimi in poleti. Če otrok nima vročine, gre lahko v šolo, saj bolezen ni tako nalezljiva, kot so na primer ošpice.

Na soncu se rdečina lahko okrepi

"V zadnjih dneh veliko staršev otroke pripelje v ordinacijo – tudi ker se lahko izpuščaj na soncu bolj okrepi, torej postane bolj živordeče barve, starši pa mislijo, da ima otrok kakšno alergijo," je za N1 povedal pediater iz kamniškega zdravstvenega doma Denis Baš.

Izpuščaj je lahko viden več tednov, včasih izgine po nekaj dneh, ni pa nevaren. Otroci so kužni pred pojavom izpuščajev, kar pojasni takšno širjenje.

Foto: Shutterstock V nekaterih primerih se lahko pojavijo tudi petehialni izpuščaji, ki so videti kot drobne krvavitve po koži. V kombinaciji z vročino se otroka napoti v bolnišnico, kjer bolezen zdravijo simptomatsko.

Zbolijo lahko tudi odrasli

Pri odraslih je potek bolezni lahko težji in se kaže kot bolečine v sklepih ter migrena. Okužbi se morajo izogibati nosečnice, saj lahko ti virusi še posebej v prvih mesecih nosečnosti škodljivo vplivajo na plod. Primerov okužb pri nosečnicah je malo.

V primeru znakov bolezni nosečnico ginekolog napoti na infekcijsko kliniko, kjer opravijo teste na protitelesa. Pri svežih okužbah nato redno ultrazvočno preverjajo rast in stanje ploda, najpogosteje se okužba pri plodu kaže v zastoju rasti ali slabokrvnosti ploda.

Tudi ljudje s slabšim delovanjem imunskega sistema naj se izogibajo okužbi, sicer pa smo po preboleli bolezni trajno imuni.