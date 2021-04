V Slovenijo prihaja novost, ki bo razveselila "picoljube" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če so vas včasih avtomati proti plačilu razveseljevali z igračami ali žogicami, pa vam danes lahko pred očmi celo spečejo pico. Kmalu tudi v Ljubljani.

Marsikdo se iz otroštva zagotovo spominja Are in jajčkov presenečenja. A od takrat je minilo že precej časa. Danes pa nas avtomati spremljajo na vsakem koraku. Že v barih je kava težko skuhana brez njih. Vsem so znani tudi mlekomati, relativno nov pri nas je tudi avtomat za jajca.

Tri minute, 24 ur na dan

Zdaj v Ljubljano v bližino Kina Šiška prihaja avtomat za pico Let's pizza. Ta naj bi kakovostne italijanske pice po nizki ceni pripravil kar sam, nanje pa bi čakali le tri minute. Deloval naj bi 24 ur na dan.

V trgovinah v bližini mesta, kjer naj bi stal ta picomat, pravijo, da naj bi ta začel ponujati pice že v prihodnjih dneh.

Kaj o novosti, ki je bodo kmalu deležni v Šiški, pravijo mimoidoči, si lahko ogledate v zgornjem videu.