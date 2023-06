V Kamniku poskus ropa s pištolo. Ste videli neznanca?

Neznanec je v prodajalno v Kamniku vstopil s pištolo v roki in od zaposlene zahteval denar, so pojasnili pri Policijski upravi Ljubljana. Ker mu denarja ni hotela dati, je odšel. V dogodku ni bil nihče poškodovan, osumljenec pa ni ničesar odtujil, so še sporočili.

Še ga iščejo

Moški je star od 20 do 30 let, visok od 180 do 185 centimetrov, je suhe postave, čez obraz je nosil masko, oblečen je bil v sive športne hlače in pulover s kapuco rdeče barve, obute pa je imel bele, močno obrabljene športne copate.