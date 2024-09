V Kamniku danes s povorko vrhunec Dni narodnih noš in oblačilne dediščine

V Kamniku ta konec tedna potekajo 51. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Raznoliko in pestro dogajanje bodo danes tradicionalno sklenili s povorko narodnih noš, ki je vrhunec prireditve. Na poti skozi srednjeveško mestno jedro se bo predstavilo dva tisoč udeležencev iz Slovenije in tujine.

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so se začeli v petek s promenadnim koncertom Mestne godbe Kamnik skupaj s Društvom kamniških mažoretk Veronika, vso soboto pa so se vrstili nastopi skupin in folklorni koncert.

Današnji dan bo v dopoldanskih urah ponudil koncert godbe pobratenega mesta Stadkapelle Trofaiach, sledili bodo glasbeno-plesni koncert skupine Suha Špaga in folklorni nastopi v sodelovanju s festivalom Od Celja do Žalca, ko bodo nastopili KUD Kočo Racin iz Skopja in Folklorna skupina Skaličan iz Skalice na Slovaškem. Povorki pa bodo sledili še koncerti kamniških narodnozabavnih ansamblov – Mance Poljanšek, skupine Joker, skupine Šus in skupine Tačke.

Med vodilnimi evropskimi festivali

Kot piše na spletni strani prireditve, so Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine največji etnološki festival v Sloveniji, ki vsako leto privabi približno 30 tisoč obiskovalcev. Angleški The Guardian je festival uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.

Vsako leto septembra se v Kamniku tradicija združi z etnografijo, kulturo in zabavo. Osrednja pozornost festivala je oblačilna dediščina. Na ta pogosto spregledan del zgodovine opozarjajo predvsem spremljajoče razstave, pa tudi številni nastopi folklornih skupin tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Rdeča nit letošnjega festivala je slogan Ne vrag, le sosed bo mejak.

Foto: STA

Prvič je bil festival organiziran leta 1966, razvil se je iz prireditve Podgorska ohcet, ki je bila organizirana leta 1963. Na povorki je sodelovalo približno 350 udeležencev. V sprevodu je bilo tudi sedem okrašenih kmečkih voz, kočij, zapravljivčkov in parizarjev, na katerih so se peljali člani folklornih skupin kulturnih društev iz Trzina, Količevega, Križa, Podgorja in Kamniške Bistrice. Prišli pa so tudi folklorne skupine iz Bele krajine in pastirji z Velike planine. Vse to si je na ulicah Kamnika ogledalo več kot pet tisoč gledalcev.

Od leta 1969 do 1973 pa je prireditev potekala vsako drugo leto, organizatorji so namreč računali, da bodo na ta način k sodelovanju v povorki in k obisku pritegnili večje število ljudi.

Od leta 1974 je prireditev ponovno potekala vsako leto. V letih 1980 in 1981 prireditve zaradi pomanjkanja denarja ni bilo, leta 1982 se je vrnila s pestrejšim programom. V središče Kamnika so prišli tudi rokodelci, kamniški obrtniki pa so predstavljali svoje izdelke, še piše na spletni strani prireditve.