Pohod ob reki, ki povezuje: še več pestrega dogajanja!

V soboto, 15. junija, bomo s pohodom ob Kamniški Bistrici že osmič povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Organizatorji – ekipa revije Modre novice v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale – so že lani pripravili nekaj novosti, ki jih bodo letos še nadgradili: pestra kulinarična ponudba na obeh začetnih oz. končnih točkah pohoda ter nove uradne majice pohoda.

Foto: IR IMAGE D.O.O.

Letošnji pohod ob reki Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal oz. obratno bo potekal od Keršmančevega parka v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah. Na obeh začetnih oz. končnih točkah bodo organizatorji še nadgradili ponudbo hrane in pijače, poskrbljeno bo tudi za glasbo in zabavo. Na željo številnih pohodnikov bodo tudi na letošnjem Pohodu ob reki, ki povezuje, na voljo uradne majice pohoda – tokrat z novim motivom, tako da bodo pohodniki lahko izbirali med tremi različnimi majicami.

Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, zabavali in sodelovali v nagradnih igrah ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Tradicionalno se bosta ob 10. uri na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

"Pohod ob reki, ki povezuje je tradicionalen dogodek, ki ga ne gre zamuditi. Že lani smo pripravili nekaj novosti, letos jih bomo še nadgradili. Poleg novega motiva uradne majice pohoda bomo razširili gostinsko ponudbo na obeh začetnih oz. končnih točkah, pohodniki bodo lahko občutili dopustniško vzdušje na sprostitveni točki Pohoda ob reki, ki povezuje, pripravljamo pa tudi posebno ponudbo za pasje prijatelje. Kot vsako leto doslej bo organiziran tudi brezplačen prevoz na izhodiščno točko. Upamo, da se nam pridruži čim več zadovoljnih pohodnikov, ki bodo že osmič razširili pozitivno sporočilo: družimo in povezujmo se," o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Samo Skvarča, vodja projekta v podjetju IR IMAGE, lastniku in ustanovitelju revije Modre novice.

Vse aktualne informacije o Pohodu ob reki, ki povezuje, so na voljo na spletni strani https://www.pohodobreki.si/ ali FB profilu @pohod ob reki.

