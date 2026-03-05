Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

V hišni preiskavi zasegli akustične naprave in aparate

akustika, naprava, aparat, glasba, zaseg, policija | Ker je storil več prekrškov, so policisti vse predmete zasegli.

Ker je storil več prekrškov, so policisti vse predmete zasegli.

Foto: PU Murska Sobota

Policisti Policijske postaje Ljutomer so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 49-letnem občanu, ki je v preteklosti večkrat kršil javni red in mir s predvajanjem glasne glasbe v večstanovanjski hiši ter s tem motil druge stanovalce pri počitku. Vse predmete so mu zasegli, predlagali pa bodo tudi njihovo uničenje.

Po pobudi sodišču za izdajo odredbe za hišno preiskavo je bil dovoljen zaseg predmetov, s katerimi je občan storil več navedenih prekrškov.

Policisti so zasegli več akustičnih naprav in aparatov. Zoper občana bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog, po I. odstavku 10. člena ZJRM-2, v katerem bodo predlagali tudi uničenje zaseženih predmetov.

Ob tem so pri Policijski upravi Murska Sobota občane še opozorili, da se v primerih večkratnih kršitev javnega reda in miru predmeti, s katerimi je bil storjen prekršek, zasežejo in predajo pristojnemu sodišču v odločanje.

