Avstrijci ob nedeljah ustavljajo preglasne motoriste

Avstrijci so sprejeli prve omejitve nedeljskih voženj z glasnimi motocikli. Do oktobra bodo tako omejili vožnjo po nekaterih cestah v okolici mesteca Reutte na Tirolskem (zahodno od nemškega Garmisch-Partenkirchna), kjer je mnogo znanih cest za uživanje na dveh kolesih. Naši severni sosedje so mejo glasnosti postavili na 95 decibelov.

Lokalne oblasti so ta ukrep sprejele vsaj do 31. oktobra, veljal pa bo brez izjem za vse motoriste. Vključeni so tudi domačini. Globa za nespoštovanje predpisa bo 220 evrov.

Po koncu motoristične sezone na Tirolskem napovedujejo analizo sprejetega ukrepa in njegov vpliv na zmanjšanje hrupa.