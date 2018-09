V gostinskem pretepu hudo poškodoval 42-letnika, a nato še pol ure nihče ni poklical reševalcev

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so 23. avgusta zvečer prejeli klic dežurnega zdravnika novomeškega urgentnega centra, da oskrbujejo moškega, ki je bil poškodovan v pretepu v okolici Novega mesta. O samem pretepu policisti niso prejeli prijave.

Nato so policisti ugotovili, da je v gostinskem lokalu okoli pol osme ure zvečer prišlo do pretepa, v katerem je 56-letnik hudo telesno poškodoval 42-letnika, ki so ga s hudimi poškodbami glave po oskrbi v Splošni bolnišnici Novo mesto odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Osumljenca prijeli v soboto popoldne

Ker osumljenca na kraju ni bilo več, je stekla iskalna akcija. Ker so dobili namige, da se je osumljeni za nekaj časa umaknil iz Dolenjske, so se policisti in kriminalisti povezali še s kolegi iz sosednjih policijskih uprav, a nadaljevali aktivnosti tudi doma.

V soboto popoldne so ga prijeli, ko se je ravno pripeljal nazaj domov, mu odvzeli prostost in ga pridržali za 48 ur.

Moškega so policisti že v preteklosti obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, nasilništva in prekrškov. Preiskovalni sodnik pa je v ponedeljek po zaslišanju zanj odredil pripor. Očitajo mu kaznivo dejanje hude telesne poškodbe, za kar je zagroženo od šest mesecev do pet let zaporne kazni.

Zakaj nihče ni poklical reševalcev, še preverjajo

Policisti preverjajo še to, da še kakšne pol ure po pretepu nihče od prisotnih v gostinskem lokalu ni poklical reševalcev, da bi pomagali hudo poškodovanemu, ali obvestil policije. O ugotovitvah bodo prav tako obvestili okrožno državno tožilstvo, so sporočili z novomeške policijske uprave.