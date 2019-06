V Gorici v eksploziji umrle tri osebe, tudi slovenski državljan #video

Spletna stran Primorskega dnevnika poroča, da je bila eksplozija tako silovita, da je hišo razneslo skoraj v celoti. Gasilci so po eksploziji s pomočjo reševalnih psov izpod ruševin izvlekli moško in žensko truplo. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za 43-letnico in njenega partnerja, ki naj bi bil slovenski državljan. Gasilci so ju našli na isti postelji.

V pritličju je živel še en 69-letni moški, ki so ga sprva pogrešali. Italijanska tiskovna agencija Ansa je kasneje sporočila, da so tudi njega našli mrtvega med ruševinami.

Three dead after building collapses in #Goriziahttps://t.co/tYHwyPXHk7 — Ansa English News (@ansa_english) June 20, 2019

Po podatkih goriške občine v stanovanjski hiši, ki je v zasebni lasti, v zadnjem času niso opravili obnovitvenih del, ki bi lahko povzročila uhajanje plina in posledično eksplozijo.