V Evropskem parlamentu drevi zaslišanje Lenarčiča

Janez Lenarčič je v odgovorih na pisna vprašanja evropskih poslancev izpostavil nujnost celostnega pristopa, ki bo ustrezno povezal humanitarne, razvojne, varnostne in podnebne vidike, saj to terjajo vse hujši izzivi, ki se stopnjujejo s podnebnimi spremembami.

Želi si Evropo, ki verjame v prihodnost

Na vprašanje, kaj ga motivira, pa je Lenarčič v pisnih odgovorih poudaril, da želi, ko bo čez pet let pogledal nazaj, videti manj trpljenja in odpornejše družbe, bolj zdravo naravno okolje ter Evropejce, ki verjamejo v prihodnost.

Foto: STA V parlamentu bodo danes izprašali še Belgijca Didierja Reyndersa z resorjem za pravosodje, Maltežanko Heleno Dalli s portfeljem za enakost, Francozinjo Sylvie Goulard z resorjem za notranji trg in Portugalko Eliso Ferreira s portfeljem za kohezijo in reforme.

Belgijske oblasti so tik pred zaslišanji ustavile preiskavo proti Reyndersu zaradi očitkov glede korupcije in pranja denarja v Demokratični republiki Kongo. Goulardovo pa še vedno preiskuje evropski urad za boj proti goljufijam Olaf.

A čeprav sta Belgijec in Francozinja med problematičnimi kandidati, ni verjetno, da bi kateri od njiju padel. Goulardova, kandidatka francoskega predsednika Emmanuela Macrona, je "prevelika, da bi padla", komentirajo neuradno v Bruslju.

Danes bi morala biti na vrsti tudi Romunka Rovana Plumb, kandidatka za promet, a jo je parlament zaradi navzkrižja interesov zavrnil že pred zaslišanji. Bukarešta je že predlagala dva nova kandidata: Dana Nico in Melanio-Gabrielo Ciot.

Slovak Maroš Šefčovič, Bolgarka Marija Gabriel in Irec Phil Hogan, ki so bili prvi na vrsti, so po neuradnih informacijah že dobili pozitivne ocene odborov, ki so jih zaslišali, Poljak Janusz Wojciechowski pa bo moral na popravni izpit.