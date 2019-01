V eksploziji pri izdelavi pirotehničnega sredstva hudo poškodovan 17-letnik

Poškodovanca so zaradi hudih poškodb s helikopterjem pripeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so kraj dogodka zavarovali in začeli ogled. Zaradi varnosti so ogled nadaljevali naslednji dan v prisotnosti strokovnjaka iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) in bombnega tehnika. Pri ogledu so našli manjšo količino eksplozivnega sredstva in več drugih snovi.

Eksplozivne snovi so bombni tehniki uničili na kraju, preostale pa so prepeljali v laboratorij NFL, kjer jih bodo pregledali in analizirali. V zvezi z dogodkom poteka preiskava zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili s PU Ljubljana.