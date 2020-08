V Domu starejših Hrastnik tri nove okužbe, ena oskrbovanka umrla

Skupno število umrlih od izbruha okužbe z novim koronavirusom 10. julija se je tako v Domu starejših Hrastnik povzpelo na štiri. Do danes so bile v domu potrjene okužbe pri 48 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Ozdravela pa sta po dva zaposlena in oskrbovanca, poroča STA. Zunaj doma so odvzeli dva brisa, oba sta bila negativna. Med občani novih potrjenih primerov okužb torej ni.

Zaradi sprememb v zdravstvenem stanju so bili trije okuženi oskrbovanci hospitalizirani, saj so zdravniki ocenili, da potrebujejo bolnišnično oskrbo. Eno osebo so odpeljali v ljubljanski klinični center, dve pa v mariborskega.

Zdravstveno stanje obolelih oskrbovancev, ki so nastanjeni v rdečem območju v domu, je po zadnjih podatkih stabilno. Današnji rezultati ponedeljkovih testiranj so po mnenju vodstva doma optimistični in spodbudni.

Delovnemu procesu v domu sta se pridružili sanitarna inženirka in diplomirana medicinska sestra, ki bosta ocenili delovanje že sprejetih ukrepov oziroma ugotovili, kje so mogoče izboljšave in kako lahko sistem še izboljšajo, njuna naloga bo tudi edukacija zaposlenih. Domu kadrovsko pomoč še vedno zagotavljajo zaposleni iz različnih slovenskih domov za starejše, ki so se odzvali prošnji za pomoč, še piše STA.

V enoto celjskega vrtca sta se iz karantene vrnila le dva otroka

V enoto Center celjskega vrtca Tončke Čečeve sta se danes od 23 otrok, ki so bili zaradi novega koronavirusa v karanteni od 22. julija, vrnila le dva otroka. Vse tri strokovne delavke iz karantene pa so šle na dopust, je danes povedala ravnateljica vrtca Irena Hren, ki pričakuje, da bo do konca tedna v vrtec le prišlo večje število otrok.

Po mnenju Hrenove se je v vrtec vrnilo tako majhno število otrok, ker so njihovi starši na letnem dopustu. Enoto Center, ki so jo 27. julija zaprli zaradi okužb z novim koronavirusom, so sicer v ponedeljek znova odprli. Takrat se je vanjo vrnilo tudi 11 otrok, ki niso bili v neposrednem stiku z okuženimi strokovnimi delavkami, njihove starše pa so prosili, da jih obdržijo doma do ponovnega odprtja enote. Po napovedih Hrenove se bo prihodnji teden v vrtec vrnila tudi druga skupina iz karantene z 21 otroki in eno okuženo strokovno delavko.

V enoti Center so med poletjem zagotavljali vzgojno-izobraževalno delo tudi za otroke iz enote Aljažev hrib. Ti otroci so se nahajali v ločenih prostorih in niso prihajali v stik z otroki ter zaposlenimi iz enote Center, zato so jih premestili v enoto Aljažev hrib in so lahko še naprej obiskovali vrtec.

Medtem pa v vrtcu Rogaška Slatina novih okužb nimajo, kar pomeni, da imajo v karanteni od prejšnjega tedna 41 otrok in šest strokovnih delavcev.

V četrtek pa se bo karantena iztekla županu Rogatca Martinu Mikoliču, ki je bil v stiku z okuženo osebo. (STA)