V Celovcu oskrunili spomenik koroški enotnosti

Spomenik v središču Celovca so neznanci ponoči pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa v slovenščini napisali Smrt fasizmu. Pristojne oblasti so davi uvedle preiskavo incidenta. Višina škode še ni znana, piše STA.

"Gre za znamenje radikalizma in v tem primeru tudi neumnosti"

Vandalizem je sprožil ogorčenje med avstrijskimi politiki. "Gre za znamenje radikalizma in v tem primeru tudi neumnosti," je poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen, ki se je koroškim Slovencem na sobotni slovesnosti tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic, je incident ostro obsodil, navaja STA.

Oskrunitev spomenika obsodil tudi Janša Premier Janez Janša je danes na Twitterju obsodil oskrunitev spomenika koroški enotnosti. Kot je zapisal, dejanje škodi koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu. "Primitivna levičarska mazaška sramota, ki škodi izključno koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu. Posredno pa jo omogoča tudi slovensko tožilstvo, ki v praksi podpira ideološko obarvane grožnje s smrtjo," je tvitnil slovenski premier.



"Včeraj smo preko meja Koroške poslali sporočilo enotnosti in miru. Oči sveta so bile uprte v Koroško. Ta ignorantska uničevalna jeza je povzročila škodo, a zaradi nje ne bomo skrenili s poti," pa je poudaril predsednik deželnega zbora avstrijske Koroške Reinhart Rohr.

Predstavniki slovenske manjšine kritični

Kritični so tudi predsedniki vseh treh organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. "To so dejanja radikalizma, ki ne bi smel imeti mesta v skupni Koroški in Evropi," je poudaril predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik. V svojem in imenu Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) je vandalizem obsodil predsednik te organizacije Valentin Inzko. "To zlobno hujskaštvo ni ničesar izgubilo na Koroškem 21. stoletja," pa je bil oster predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, še piše STA.