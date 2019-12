V čelnem trčenju zagorelo vozilo, dva huje poškodovana

Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, se je včeraj na območju Občine Kanal ob Soči zgodilo čelno trčenje dveh vozil. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je 36-letni voznik vozil iz Solkana proti naselju Plave.

Izgubil oblast nad vozilom

Ko je pripeljal v nepregledni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nas vozilom. Zato ga je v ovinku zaneslo v levo čez sredinsko neprekinjeno ločilno črto v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno po svojem desnem smernem vozišču pripeljal 33-letni voznik osebnega vozila.

Vozili sta med seboj trčili in obstali na vozišču. Oba voznika sta po nezgodi zapustila vozili, avtomobil 36-letnika pa se je po trčenju vnel in v celoti zgorel.

Policija bo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepala

Na kraju dogodka so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice in gasilci GRD GE Nova Gorica, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pogasili goreč avtomobil, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razliti motorni tekočini na cestišču in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih voznikov.

Oba voznika sta ob nesreči utrpela hude poškodbe, zato so ju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je o nesreči obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Glede na vsa ugotovljena dejstva v zvezi z okoliščinami prometne nesreče in resnost telesnih poškodb bodo prometni policisti zoper 36-letnega povzročitelja podali ustrezen ukrep, so še sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.