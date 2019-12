Za posledicami prometne nesreče umrla peška

Kot so sporočili s policijske uprave Celje, je danes zjutraj za posledicami včerajšnje prometne nesreče na Ravnah na Koroškem v bolnišnici v Slovenj Gradcu umrla 76-letna peška.

V peško, ki je vozišče prečkala na prehodu za pešce v bližini trgovine, je trčil voznik osebnega vozila, ki se je pripeljal iz smeri Dravograda. Kot je znano, je peška vozišče prečkala z njegove leve strani.

Uporabljajte odsevnike

To je že letošnja 26. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje in šesta na Koroškem. Kot so še sporočili s policijske uprave, sta lani v nesrečah na Koroškem umrli dve osebi. Na celotnem območju policijske uprave je lani v enakem obdobju kot letos v prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi, v celotnem letu 13.

Kot so še navedli, so v zadnjih dneh na Celjskem območju obravnavali več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, zato policija znova opozarja voznike, naj bodo še posebej pozorni na pešce v cestnem prometu. Policija pa ob tem poziva tudi pešce, naj se pred prečkanjem vozišč dobro prepričajo, ali lahko to storijo varno. Prav tako pri hoji uporabljajte odsevnike in svetla oblačila, zato da boste čim bolj vidni.