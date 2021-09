V Celju nadaljujejo sanacijo vrtčevskih igrišč

Na ministrstvu za okolje in prostor so leta 2017 začeli postopek sanacije celjskih vrtčevskih igrišč. Kot so sporočili, je sanacijo treba izvesti zaradi onesnaženosti zemljine s težkimi kovinami. V letih 2017 in 2018 so zemljino zamenjali na dveh vrtčevskih igriščih, v letih 2019 in 2020 na štirih, prav tako letos, v prihodnjem letu pa bodo sanirali še tri igrišča. Končano sanacijo Vrtca Zarja si bo v torek, 14. septembra, v okviru vladnega obiska v Savinjski regiji ogledal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Po preiskavah otroških igrišč v Celju se je izkazalo, da tamkajšnja zemljina ni primerna za otroška igrišča, zato so se odločili, da se ministrstvo za okolje in prostor loti sanacije. Sredstva za sanacijo vseh igrišč bodo znašala tri milijone evrov in bodo pridobljena iz državnega proračuna.

Sanirali že deset igrišč

V letih 2017 in 2018 je celjska občina zamenjala onesnaženo zemljino v dveh enotah Vrtca Tončke Čečeve, in sicer v enoti Hudinja in enoti Aljažev hrib, zatem pa je projekt prevzelo okoljsko ministrstvo.

V letih 2019 in 2020 so zemljino zamenjali na igriščih Vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica in v Vrtcu Zarja, v enotah Ringa Raja, Mehurček in Živ-Žav.

Izkopali so že okoli 4.300 kubičnih metrov onesnažene zemljine, uredili 8.000 kvadratnih metrov travnatih in pohodnih površin ter s tem zagotovili varno igro 250 otrokom iz 19 vrtčevskih oddelkov.

Dela bodo nadaljevali tudi leta 2022

Letos so sanirali igrišča Vrtca Tončke Čečeve - enota Center, Vrtca Zarja - enota Iskrica, Vrtca Anice Černejeve - enota Luna in otroško igrišče ob Savinji.

Dela bodo nadaljevali tudi leta 2022. Izvedli bodo še sanacijo igrišč v Vrtcu Anice Černejeve - enota Sonce in enota Gaberje ter v Vrtcu Zarja - enota Čiračara.