Kdaj bodo v novem šolskem letu počitnice?

Po dolgem poletju se skoraj vsi šolarji veselijo prvih dni novega šolskega leta – da spet vidijo sošolce ter v nove zvezke napišejo prve naslove in povedi. A kmalu zatem se že začnejo izračuni, koliko dni še manjka do prvih počitnic. Kdaj bodo učenci in dijaki na počitnicah uživali v prihajajočem šolskem letu?

Le kdo med guljenjem šolskih klopi tu in tam ne začne sanjariti o počitnicah in praznikih, ki se v koledarju prikladno znajdejo ob delovnih dneh? Takrat je več časa za druženje s prijatelji, igranje računalniških igric, šport in izlete, potovanja, počitnice z družino. Seveda prosti dnevi kdaj pridejo prav tudi za utrjevanje znanja, če je prej zmanjkalo časa ali energije. Da bo načrtovanje počitniških dejavnosti lažje, smo preverili, kdaj bo šolsko leto 2021/2022 počitniško obarvano.

Do novega leta na krompirjeve in novoletne počitnice

Poletne počitnice se bodo letos poslovile na torek, tako bodo učenci in dijaki v šolske klopi sedli v sredo, 1. septembra, ter tam ostali do jesenskih ali po domače krompirjevih počitnic. Te se začnejo v ponedeljek, 25. oktobra, in so tokrat podaljšane za en dan, saj bodo šole prazne še naslednji ponedeljek, prvega novembra, ki je dela prost dan, dan spomina na mrtve.

Jesensko sivino bo kaj kmalu zamenjal veseli december, ki se za šolarje zaključi z novoletnimi počitnicami. Morda bo bolj kot otroke to, da božič, dan samostojnosti in enotnosti ter novo leto sovpadajo s konci tedna, vznejevoljilo njihove starše. Otroci bodo ne glede na to uživali teden dni počitnic, ki se uradno pričnejo na božič, v soboto, 25. decembra, ter končajo v nedeljo, 2. januarja.

Kaj prinaša novo koledarsko leto?

Na prvi prosti dan novega leta bo treba počakati do torka, 8. februarja, ki je slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Kratek februar bo prinesel še zimske počitnice, tudi letos v dveh terminih. Prvi bodo med 21. in 25. februarjem na počitnice odšli učenci z zahodnega dela Slovenije. Naslednji teden, med 28. februarjem ter 4. marcem, pa šolarji z vzhodne polovice države.

Velikonočni ponedeljek bo v tem šolskem letu že blizu prvomajskim počitnicam, 18. aprila. Medtem bodo prvomajske počitnice sorazmerno kratke, saj se začnejo z dnevom upora proti okupatorju v sredo, 27. aprila, ter trajajo do vključno naslednjega ponedeljka, 2. maja.

Maja in junija je kljub pridobivanju še zadnjih ocen težko utišati pričakovanje najdaljših poletnih počitnic. Devetošolci bodo spričevala prejeli 15. junija, nekoliko prej od mlajših osnovnošolcev, ki jih bodo domov odnesli v petek, 24. junija. Zatem je še državni praznik, dan državnosti, in nato tudi uradno poletne počitnice.

Dobro si je zapomniti tudi te datume

Sicer pa velja omeniti še tri datume, ki niso počitniško obarvani, a si jih je vseeno dobro zabeležiti. 31. januarja se v osnovnih šolah zaključi prvo ocenjevalno obdobje, devetošolci in dijaki zaključnih letnikov pa bodo srednje šole oziroma fakultete na informativnih dneh raziskovali v petek in soboto, 11. in 12. februarja.

Prvo ocenjevalno obdobje se bo v srednjih šolah zaključilo 14. januarja, drugo pa 23. junija. A dijaki zaključnih letnikov bodo spričevala prejeli nekoliko prej, že 20. maja. Nato jih čakajo še maturitetni ali zaključni izpiti.