"V času počitnic otroci ne bi smeli imeti šolskih obveznosti"

V začetku tega tedna so se za nekatere otroke zimske počitnice že končale, za druge pa se s ponedeljkom šele začnejo. Številni starši jim želijo v tem času organizirati razne aktivnosti, kot so šole smučanja in ustvarjalne ali glasbene delavnice, zato jim pripravijo poln urnik, da jim "ne bo dolgčas". Vprašanje pa je, ali je za otroka dobro, da je med počitnicami ves čas aktiven, ali bi morale biti počitnice čas za počitek in sprostitev.

Za otroke z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije so v tem tednu potekale zimske počitnice, za otroke preostalih regij pa se začenjajo prihodnji teden. V času počitnic si številni starši vzamejo dopust in z otroki preživijo kar se da veliko časa. Številni gredo smučat ali v razne terme. Nekateri starši pa si tega ne morejo privoščiti, zato želijo, da so njihovi otroci med počitnicami še vedno čim bolj aktivni in zaposleni, četudi brez njihovega nadzora.

Foto: Pexels

Tako nekateri starši za otroke pripravijo poln urnik počitniških aktivnosti. Vpišejo jih na primer v šolo smučanja ali plavanja, na glasbene ali ustvarjalne delavnice, ali pa jim doma naložijo številna gospodinjska opravila. Večina otrok pa mora kljub počitnicam še vedno opraviti razne šolske obveznosti, kot so domače naloge ali pa učenje za preverjanje znanja, napovedano po počitnicah. Imajo torej otroci med počitnicami sploh kaj časa za počitek in sproščanje, kar naj bi bil osnovni namen počitnic?

Psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Mateja Hudoklin pravi, da je v času počitnic prav, da imajo otroci tako možnost vključevanja v prostočasne organizirane aktivnosti, čas za sodelovanje pri družinskih dejavnostih (tudi gospodinjskih), kot tudi čas, ki ni organiziran, in se morajo zamotiti sami: "Dobrodošlo je, da vsaj del počitnic družina preživi skupaj in čas brez šole izkoristijo za skupno preživljanje časa, kar je pomembno tako za mlajše kot tudi starejše otroke. Pri starejših otrocih oz. mladostnikih je pomembno tudi to, da imajo možnost preživljati počitniški čas v družbi vrstnikov, prijateljev."

Trije principi šolskih počitnic

Nekateri strokovnjaki tako počitnice delijo na tri principe. Prvi je popoln aganžma, kar pomeni, da starši otroku pripravijo poln urnik aktivnosti, da se v času počitnic njihovi možgani ne polenijo. Drugi princip je svoboda. Otrok v času počitnic torej počne, kar si sam želi (spoznava, kaj ga zanima, kaj bi rad počel v življenju, igra računalniške igrice, gleda televizijo ...). Tretji princip pa je malo mešano, torej otroci nekaj časa opravljajo aktivnosti, ki so mu jih pripravili starši, nekaj časa pa počnejo, kar si sami želijo.

Otroku mora biti tudi dolgčas

Mateja Hudoklin se strinja s trditvijo, da mora biti otroku tudi dolgčas, kajti takrat se najbolj intenzivno prebudita domišljija in ustvarjalnost: "Če imajo otroci popolnoma strukturiran čas, tudi zato ker težko prenašajo frustracijo neugodja ob dolgčasu, jim ne delamo usluge. Uokvirjeni v načrte težko sproščeno razvijajo lastno ustvarjalnost, hkrati pa se tudi ne naučijo prenašati in se spoprijemati z manj prijetnimi občutki, ki pa so del življenja."

Z aktivnostmi, ki jih zadamo otrokom, nikoli ne smemo pretiravati, saj tudi otroci – tako kot odrasli – potrebujejo čas za odklop in počitek. "Počitnice so čas, ki je namenjen tako aktivnostim kot počitku. Vsaj del tega mora biti aktiven počitek in sprostitev – v gibanju, druženju, na prostem. Družine naj se o tem pogovarjajo in načrt naj bo rezultat dogovora med starši in otroki. Seveda pa so potem starši tisti, ki poskrbijo, da gre za aktivnosti, ki otrokom koristijo – npr. omejevanje uporabe zaslonov med počitniškim časom, čeprav morda otrok vztraja, da bo vsak dan igral računalniške igrice ali pa gledal serije prek spleta," dodaja psihologinja.

Pred organizacijo aktivnosti se posvetujte z otrokom

Starši običajno menijo, da najbolje vedo, kaj je za otroka dobro, zato jim med počitnicami organizirajo številne dejavnosti. Pred tem pa je treba poudariti, da se je treba posvetovati tudi z otrokom, saj so kljub vsemu to njegove počitnice in morda jih želi otrok preživeti na svoj način. "Pri vsakem načrtovanju počitniškega časa je pomembno, da se starši skupaj z otroki pogovorijo o načrtih in kakšne želje imajo otroci. Potem pa se skupaj dogovorijo, kako bo potekal počitniški čas. Če je otrok samoiniciativen in predlaga aktivnosti sam, je seveda smiselno, da se to v čim večji meri upošteva, če gre za smiselne in koristne stvari. Starši so tisti, ki poskrbijo za to, da so načrti uravnovešeni," meni psihologinja.

Foto: Pexels

Počitnice so namenjene počitku in sprostitvi

Direktorica svetovalnega centra meni, da so počitnice namenjene počitku in sprostitvi ter da otroci v tem času ne bi smeli imeti šolskih obveznosti: "Temu bi morali slediti tako v šolah kot tudi starši. Večkrat želijo odrasli otrokom ravno v času počitnic pomagati, da nadoknadijo zamujene obveznosti. Če vidimo, da se otroku kopičijo naloge, je treba to reševati sproti in se tudi z učitelji posvetovati, kako pomagati. Otroci, ki težko dohajajo in izpolnjujejo šolske obveznosti med letom, še bolj potrebujejo oddih in počitek."

Kaj naj torej otrok počne med počitnicami?

Starši otroku vedno želijo le dobro. Včasih pa je to težko dosegljivo. Kaj torej početi med počitnicami, da se otrok ne bo preveč polenil, da se bo vseeno spočil, da se bo tudi kaj naučil, da se bo zabaval in da bo opravil tudi kakšno gospodinjsko opravilo?

Mateja Hudoklin kot strokovnjakinja na tem področju priporoča, da ima otrok v času počitnic možnost vključitve tako v neke strukturirane dejavnosti (kot sta npr. smučarski tečaj ali pa ustvarjalna delavnica), hkrati pa ima tudi nerazporejen čas, ki si ga zapolni po lastni želji. "Pomembno je, da otroci počnejo stvari, ki jih radi delajo, ki jih morda med šolskim letom ne morejo pogosto početi, da lahko malo polenarijo, se družijo s prijatelji, gredo na kakšen obisk, prespijo pri starih starših, preberejo kakšno knjigo ali pomagajo v domači delavnici – in si tako napolnijo baterije za šolsko delo po počitnicah," dodaja.

Možnosti je torej ogromno, treba pa je razmisliti, kaj otrok najbolj potrebuje.