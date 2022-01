V Bruslju zaslišali slovenskega kandidata za evropskega revizorja

Jorg K. Petrovič, po izobrazbi magister ekonomije s področja računovodstva in revizije, je v predstavitvi izpostavil, da ni bil nikoli član nobene politične stranke in da se je večino poklicne poti ukvarjal z revizijami javne porabe v Sloveniji, zadnjih devet let na položaju člana senata slovenskega računskega sodišča, pred tem pa devet let kot vrhovni državni revizor.

Poudaril je, da je temeljno poslanstvo računskih sodišč pomagati parlamentu pri uveljavljanju pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem proračuna in upoštevanjem zakonodaje. Prepričan je, da lahko s svojimi izkušnjami prispeva k učinkoviti evropski reviziji, za katero bo še zlasti velik izziv nadzor nad porabo dva tisoč milijard evrov evropskega denarja v okviru evropskega proračuna in sredstev za okrevanje za obdobje 2021−2027.

Poročevalec za ta dosje, evropski poslanec iz liberalnih vrst Olivier Chastel, je izpostavil Petrovičev izvrstni življenjepis, a ga je ob tem med drugim tudi pozval, naj pojasni, kako je potekalo njegovo imenovanje v Sloveniji.

Slovenski odbor za zadeve EU je namreč oktobra lani odrekel podporo vladnemu predlogu, da Slovenija za člana Evropskega računskega sodišča predlaga Petroviča, od pomladi 2013 prvega namestnika predsednika slovenskega računskega sodišča. Devet glasov je bilo proti, osem pa za.

Petrovič ne ve, za kaj ga v Sloveniji niso podprli

Petrovič je danes članom odbora Evropskega parlamenta dejal, da ne ve, zakaj ga slovenski odbor ni podprl. Ob tem je povedal, da mu je eden od članov opozicije tedaj rekel, naj teh stvari ne jemlje osebno, češ da ima v tem odboru večino opozicija, ki je s tem pokazala vladi, da lahko uveljavlja svojo premoč.

Evropski poslanec iz vrst desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) Petri Sarvamaa je nato Petroviča še dodatno pozval, naj pojasni svoj odnos s slovensko vlado in premierjem.

Petrovič je zatrdil, da je povsem politično neodvisen in da je revidiral vse politične stranke, pri čemer se ni nikoli srečeval s predsedniki strank, saj da so vsi stiki omejeni na generalne sekretarje in računovodje strank.

Ne namerava se podrejati nikakršnim pritiskom

Nepovezana poslanka Sabrina Pignedoli je odprla tudi zgodbo o revizijskem poročilu o nakupu zaščitne opreme − predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je decembra 2020 pooblastilo za podpis osnutka tega poročila s Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek, ker da je bila komunikacija s Petrovičem otežena in prepočasna.

Petrovič je v povezavi s tem dejal, da se tedaj ni podredil pritiskom na svoje strokovno delo in da se tudi v prihodnje pri svojem delu ne namerava podrejati nikakršnim pritiskom.

Evropsko računsko sodišče sestavlja 27 članov, po eden iz vsake članice EU. Imenuje jih Svet EU s kvalificirano večino, po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Ta torej imenovanja kandidata ne more preprečiti. Glasovanje o slovenskem članu je predvideno na naslednjem plenarnem zasedanju.

Zdajšnjemu slovenskemu članu Evropskega računskega sodišča Samu Jerebu se šestletni mandat izteče 6. maja 2022.