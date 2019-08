V bližini svojih domov ne želijo otroškega igrišča #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestnajst krajanov naselja Černelavci v občini Murska Sobota se je odločno uprlo ideji o postavitvi otroškega igrišča v neposredni bližini njihovih domov. Za postavitev otroških igral je sicer že vse pripravljeno, a so dela zaradi upora peščice krajanov trenutno zaustavljena.

Na zelenici v naselju Černelavci bi že lahko stala tri igrala za otroke, a najbližji sosedje načrtovani umestitvi igrišča nasprotujejo. Dela na zemljišču, sicer v lasti krajevne skupnosti, so ustavili. Šestnajst okoliških prebivalcev postavitvi manjšega tobogana, gugalnice in plezala na tej lokaciji nasprotuje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Krajani, ki postavitvi igral nasprotujejo, pred kamero niso želeli. Kot so nam dejali, predlagajo, da bi igrala postavili na drugi lokaciji, na primer v okolici vzpetine sredi naselja.

Po nasprotovanjih pa se je že rodila peticija za postavitev igral. Luka Perš, prvopodpisnik peticije, je v enem dnevu zbral 20 podpisov. Pričakuje, da se bo številka do zaključka peticije bistveno dvignila.

"To zemljišče je bilo od nekdaj namenjeno druženju"

V Krajevni skupnosti Černelavci zatrjujejo, da je bilo to zemljišče od nekdaj namenjeno druženju, lastniki okoliških hiš pa so vedeli, da bodo njihove parcele mejile na igrišče. Šestnajst krajanov, ki se z igriščem ne strinjajo, s prsti kažejo na druge težave, ki bi jih občina s tem denarjem lahko uredila. Na primer kanalizacijo, ki ob obilnih nalivih ne zmore požirati deževnice.

Luka Perš medtem pravi, da se nasprotniki bojijo, da bi jih obiskovalci in otroci opazovali, kaj počnejo na svojih domovih, glasnosti in tudi, da bi sem jim zmanjšala kakovost bivanja.