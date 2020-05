V Acronu zavračajo obtožbe o ponarejenih certifikatih

V podjetju Acron, ki je državi dobavil del zaščitnih mask iz Kitajske, so danes preko svojega pravnega zastopnika Velimirja Cugmasa zavrnili navedbe, da naj bi bila njihova dokumentacija in certifikati ponarejeni, zaščitne maske pa nevarne za uporabo. Kot je zagotovil odvetnik, so vsi izdelki, ki so jih dobavili, ustrezni.

Eden izmed spletnih medijev je danes poročal, da naj bi po preverjanju dokumentov pri kitajskem laboratoriju Huaxun ugotovili, da certifikat za maske pri njih ni bil izdan in da navedenega proizvajalca ne poznajo. Kot je še dodal portal, ki odgovorov od Acrona doslej ni prejel, naj bi tržni inšpektorat v podjetju že uvedel inšpekcijski postopek.

Odvetnik Velimir Cugmas je danes medijem povedal, da je Acron v času epidemije pogodbe o dobavi zaščitnih mask sklenil s 1.300 podjetji oziroma javnimi zavodi, saj ne posluje le v Sloveniji, pač pa po vsej Evropi. Po njegovih besedah so bili prvi dobavitelj mask v takrat še prazna skladišča zavoda za blagovne rezerve, hkrati pa tudi nekajkrat žrtev medijskih neresnic, poroča STA.

Odvetnik: Toninova mati na dogovore ni imela vpliva

Spomnil je, da se je v medijih najprej pojavila obtožba, da je podjetje do posla z državo prišlo zaradi dejstva, da je pri njih zaposlena mati obrambnega ministra Mateja Tonina. Kot je tudi danes ponovil Cugmas, je omenjena sodelavka bila ves čas sklepanja teh poslov na bolniškem staležu in na dogovore ni imela nobenega vpliva, poroča STA.

Neresnične so bile po njegovem tudi trditve, da je bil vez med Acronom in državo tako imenovani pooblaščenec gospodarskega ministra Mitja Terče, kar je ta tudi potrdil, ko je povedal, da je podjetje dve od treh pogodb z državo sklenilo že pred njegovim prihodom.

"Vse te pogodbe so bile sklenjene, ko je Acron imel tudi ponudbe po Evropi. Dejstvo je, da gre za zasebno gospodarsko družbo in ne za dobrodelno organizacijo, pri tem pa je z državo sklepal take pogodbe, da je bil drugi najcenejši med vsemi," je poudaril Cugmas in dodal, da podjetje nikoli ni kršilo nobene pogodbene obveze.

Odvetnik je na ogled postavil tudi originalne dokumente, s katerimi Acron dokazuje, da dokumentacija ni ponarejena. Po njegovih zagotovilih certifikatov ne skrivajo pred nikomer, zavod za blagovne rezerve pa je priskrbel strokovno usposobljeno podjetje za nadzor kakovosti in količine dobavljenega blaga.

Zaradi potvarjanja dejstev jim nastaja velika škoda

S tem ko je slednje potrdilo sprejemljivost dobave, je bil posel za Acron realiziran, pravi Cugmas in dodaja, da jim zdaj zaradi potvarjanja dejstev nastaja velika škoda. Ne verjame namreč navedbam omenjenega spletnega portala, da naj bi jim Andy Džang iz laboratorija Huaxun zatrdil, da certifikat pri njih ni bil izdan. Original, ki ga je pokazal medijem, ima namreč žig in njegov podpis, zato je po Cugmasovem mnenju v resnici vprašanje, kdo je omenjenemu mediju dejansko odgovarjal na njihovo povpraševanje.

Z originalom je zavrnil še drugo navedbo, da naj bi bil ponarejen tudi certifikat podjetja Zhejiang Hongyu medicali commodity, ki naj ne bi imel vodnega tiska.

"Želja podjetja je, da je slovenska javnost pomirjena in da je vse, kar so dobavili v Sloveniji in Evropi, pravno korektno in dejansko dopustno, izdelki pa odgovarjajo lastnostim, za katere so se z naročniki dogovorili, in so potemtakem varni," je še dodal pravni zastopnik Acrona.