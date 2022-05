V 92. letu umrl ustanovitelj ambulante Pro bono Aleksander Doplihar

Bogato zdravniško kariero je izoblikoval v povojnih desetletjih, med drugim je deloval na Celjskem, v Domžalah, Kamniku in Ljubljani, navaja Delo.

Po pisanju Dela se je kot zdravnik splošne medicine najprej zaposlil v Zdravstvenem domu v Celju, nato je bil do leta 1968 vodja obratne ambulante Železarne v Štorah. Tam je opravil tečaj iz preventivne ginekologije in pediatrije, da je lahko vodil ginekološko ambulanto ter posvetovalnico za predšolske in šolske otroke.

Pro bono ambulanto ustanovil leta 2002

Dve leti je delal na republiškem zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. V Kamniku je leta 1970 ustanovil dispanzer za medicino dela, leta 1984 je postal generalni direktor združenega zdravstvenega doma Domžale, Kamnik, Litija in to delo opravljali vse do upokojitve leta 1991. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Društva diabetikov Kamnik in se vključil v boj proti alkoholizmu kot terapevt v Klubu zdravljenih alkoholikov, navaja časnik.

Doplihar je ambulanto Pro bono leta 2002 ustanovil v Savskem naselju v sodelovanju z ljubljansko občino, Slovensko filantropijo in Karitasom. Namenjena je brezdomcem, izbrisanim, tujcem brez urejenega statusa in drugim ljudem brez zdravstvenega zavarovanja.