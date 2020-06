Ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče je zavrglo Agrokorjevo pritožbo na sklep ljubljanskega okrajnega sodišča, ki je decembra potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem zasegu delnic Mercatorja. Senat ustavnega sodišča je pritožbo zavrgel, ker "ni dovoljena, pogoji za izjemno obravnavo pa niso izpolnjeni", so zapisali v sklepu.

Okrajno sodišče v Ljubljani je konec lanskega leta odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Po odločitvi okrajnega sodišča zoper ta sklep ni pritožbe, piše STA.

Vendar pa se je Agrokor obrnil še na ustavno sodišče, pri tem pa ni uspel. Senat, ki ga je vodil Marko Šorli, je sklep sprejel soglasno. Ob tem ustavno sodišče ni obravnavalo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o prekrških, kot je tudi predlagal Agrokor, ki meni, da je šlo v njihovem primeru za protiustavnost razlage predpisov.

Foto: Siol.net

Ustavno sodišče je namreč ocenilo, da je družba "presojo izpodbijanih določb predlagala podrejeno". Zakon namreč ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa, piše STA.

"Sicer pa bi ustavno sodišče, če bi ugotovilo, da izpodbijane odločbe temeljijo na protiustavnih in nezakonitih predpisih, oceno njihove ustavnosti in zakonitosti opravilo po uradni dolžnosti," so še zapisali v sklepu.

Hrvaška družba je prepričana, da jo je AVK za tarčo postopkov v zvezi s prevzemom polnilnice vode Costella izbrala arbitrarno, saj je le ena od družb v verigi podjetij skupine in ni lastnik družbe Ardeya Global, ki ima v lasti Costello. Januarja so poudarili, da bodo zoper sklep o začasnem zavarovanju ter zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabili vsa razpoložljiva nacionalna in mednarodna pravna sredstva, še piše STA.