Ustavno sodišče: pogoj PC za zaposlene v državni upravi v neskladju z ustavo

Da je pogoj PC v neskladju z ustavo so glasovali ustavni sodniki Rajko Knez, Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.

Sodnika Jaklič in Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji. Pritrdilna ločena mnenja so dali sodnici Mežnar in Šugman Stubbs ter sodniki Čeferin, Knez in Pavčnik.

Celotno odločbo lahko preberete s klikom na to povezavo.