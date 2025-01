Uradni program ustanovnega kongresa se bo v Kongresnem centru Brdo začel ob 10. uri, po koncu programa je predvidena izjava za medije izvoljenega vodstva stranke, več o programu pa v vabilu niso razkrili.

Monika Kirbiš Rojs, sicer sekretarka DS, ki je skupaj z Lotričem med pobudniki nove stranke, pa je med točkami dnevnega reda kongresa ob nagovoru Lotriča navedla predstavitev grafične podobe stranke, potrjevanje statuta in predstavitev programa, kar bo osrednja točka ustanovitvenega kongresa.

Doslej imajo zbranih več kot 200 pristopnih izjav, kolikor jih skladno z zakonodajo potrebujejo za ustanovitev stranke. Na kongres in rojstvo nove stranke so pripravljeni, je zatrdila Kirbiš Rojs.

Skrivnostni z imeni

V soboto zbrane na kongresu čakajo tudi volitve organov stranke, med njimi za predsednika stranke in generalnega sekretarja. Za mesto prvega bo kot edini kandidiral Marko Lotrič, funkcija generalne sekretarke pa se obeta Kirbiš Rojs. Z imeni, ki bodo sodelovali v novi stranki, so sicer v Lotričevem krogu skrivnostni, bodo pa nekatera izmed teh torej znana že v soboto. Tedaj bodo namreč volili tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter sveta stranke. Do tri podpredsednike pa bo skladno s predlaganim osnutkom statuta pozneje imenoval predsednik stranke.

V vabilu so v stranki kot geslo izpostavili Fokus - za Slovenijo s ciljem. "Delujemo pragmatično, ne ideološko. Manj besed, več dejanj. Ne delitve, ampak rešitve. Ne preteklost, ampak prihodnost," so še zapisali.

Lotrič je že v preteklem letu glede programskih prioritet pojasnil, da si bodo prizadevali za celovit in trajnosten razvoj države na različnih področjih, s poudarkom na gospodarskem razvoju, skladnem regionalnem razvoju in vlaganjih v infrastrukturo, učinkovitem javnem servisu, dobrem upravljanju države ter kulturnem razvoju in identiteti. S stranko želijo uveljaviti novo politično kulturo, ki bo temeljila na transparentnosti, odgovornosti in vključevanju.

Moniki Kirbiš Rojs se v novi stranki obeta funkcija generalne sekretarke. Foto: STA

Vzpostavitev dveh močnih polov

Kirbiš Rojs pa je med ključnimi področji delovanja naštela gospodarstvo na eni in regionalni razvoj ter razvojne projekte na drugi strani. Po opažanjih, čemu velik pomen pripisujejo ljudje, pa bodo poudarek namenili tudi zdravstvu in infrastrukturi.

V stranki se namreč ne želijo ukvarjati z ideološkimi temami in delitvami, ampak bodo težili k "racionalnemu delovanju" in ukrepom, ki bi lahko Slovenijo peljali na pravo pot. O tem, koga bodo nagovarjali, je Kirbiš Rojs pojasnila, da je nujno treba nagovarjati širše, zagotovo pa močno volilno bazo vidijo tudi v podjetniških vodah, iz katerih prihaja Lotrič sam.

Načrtujejo tudi vzpostavitev dveh močnih polov v stranki – na eni strani mladi, na drugi pa starejši. "To bosta zagotovo pola, ki bosta v stranki močno zastopana, vsi ukrepi pa morajo podpirati srednji razred, ki je v tem trenutku tudi najbolj obremenjen," je izpostavila.

Med največjimi težavami pa v Lotričevem krogu izpostavljajo "skakanje" aktualne vlade, pri čemer da se zdi sprejemanje ukrepov nepremišljeno, nato pa sledi popravljanje.