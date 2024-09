Urška Klakočar Zupančič: Zdrsnili so na najnižji možni nivo

"Včeraj je bila vložena kazenska ovadba. Glede tega naj poudarim, da so vlagatelji zdrsnili na najnižji možni nivo politične kulture oziroma o tej sploh ne moremo več govoriti," je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič povedala v odzivu na kazensko ovadbo, ki sta jo zoper njo vložili opozicijski stranki NSi in SDS. Klakočar Zupančičevo so kazensko ovadili, ker menijo, da je s tem, ko ni upoštevala zahteve poslancev za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi preiskovala delovanje podjetij v slovenski energetiki, kršila zakon.

Medtem je vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic v izjavi za medije dejal, da koalicija enotno stoji za njo. Po njegovi oceni Klakočar Zupančič, ki prihaja iz Svobode, svoje delo opravlja vestno, skrbno in predano.

Klakočar Zupančič: Očitke, da osebno ščitim koga, ostro zavračam

Dan po vložitvi kazenske ovadbe se je na aktualno dogajanje odzvala tudi Klakočar Zupančič. "Včeraj je bila vložena kazenska ovadba. Glede tega naj poudarim, da so vlagatelji zdrsnili na najnižji možni nivo politične kulture oziroma o tej sploh ne moremo več govoriti. To njihovo ravnanje ni nekaj posebnega, da vlagajo kazenske ovadbe zoper politične nasprotnike, ko se počutijo ogrožene. Po mojem osebnem mnenju so zdrsnili v protipravno stanje," je v uvodu povedla Klakočar Zupančič.

Znova je obrazložila svoje delovanje glede zahteve ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi preiskovala delovanje podjetij v slovenski energetiki. "Za sklic seje DZ, redne ali izredne, potrebna vsebina, ki jo je dopustno obravnavati. Nedopustnih vsebin se na sejah ne sme obravnavati. Zahteva opozicije ne obravnava dopustnih vsebin. Najhuje pa je, da se vsebina delno prekriva z vsebino parlamentarne komisije, ki že deluje," je pojasnila Klakočar Zupančič.

"Podtikanja, da jaz s tem ko ščitim temeljna pravna načela in pravno državo, ščitim koga osebno, ostro zavračam," je še dodala predsednica DZ.

Predstavila je tudi dve hitri rešitvi za nastalo situacijo. Ena je, da opozicija popravi svojo zahtevo v skladu z mnenjem zakonodajnopravne službe, v delu, da odpravi prekrivanje z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo. Druga pa je, da se opozicija dogovori s koalicijo, da se vsebino že delujoče parlamentarne komisije razširi.

"Tudi če bi kdo zahteval ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi revidirala zadevo Patria, v katero je bil obdolženec Janez Janša, tega ne bi dovolila, ker je to nedopusten poseg v sodno vejo oblasti. Toliko za primerjavo, zakaj ni mogoče ugoditi nedopustnim zahtevam za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije," je orisala Klakočar Zupančič in znova pudarila, da ima opozicija pravico, da zahteva sklic izredne seje, a se mora na njej obravnavati dopustna vsebina in ne karkoli. ponovno,

"Izredna seja bo sklicana takoj, ko bo zahteva za odreditev parlamentarne preiskave ustrezno popravljena," je dejala predsednica DZ.

Spregovorila je tudi o komisarski kandidatki Marti Kos. Kot je pojasnila, je sama prosila predsednika odbora Franca Breznika (SDS), da skliče sejo odbora o kandidatki za evropsko komisarko. "Gospe Marti Kos želim srečo in verjamem, da je izredno dobra kandidatka z mnogo izkušnjami, da bo Slovenijo dobro zastopala in da bomo na svojo komisarko ponosni," je sklenila Klakočar Zupančič.