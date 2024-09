V NSi in SDS kazensko ovadili Urško Klakočar Zupančič

Iz stranke NSi so sporočili, da so poslanci njihove stranke in stranke SDS policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. V stranki SDS so o možnosti kazenske ovadbe zoper Klakočar Zupančič sicer namigovali že dlje časa.