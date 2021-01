Uršič: Za cepljenje se odloča vedno več zaposlenih v domovih

V Domu Petra Uzarja Tržič se je cepilo med 30 in 40 odstotkov zaposlenih, tako da je tistih, ki so bolezen covid-19 preboleli ali pa so bili cepljeni, približno 80 odstotkov. Še višji pa je ta delež pri stanovalcih doma, in sicer približno 90-odstoten. "Mislim, da smo na kar dobrih številkah in da v našem domu ne bo težav glede precepljenosti," je po poročanju STA povedal vršilec dolžnosti direktorja tržiškega doma Urban Bole.

Uršič: Osveščanje o cepljenju je ključ do uspeha

Medtem ko se tudi po drugih domovih v državi velik delež stanovalcev odloča za cepljenje, pa je situacija pri zaposlenih nekoliko drugačna. Med njimi je namreč več pomislekov glede cepljenja. Državnega sekretarja Cveta Uršiča je zato zanimalo, kako jim je v Tržiču uspelo doseči tako visok delež, saj gre za recept, ki bi ga lahko uporabili tudi drugod.

"Na začetku je bilo med zaposlenimi nekaj pomislekov glede cepljenja, na katere smo hoteli čim bolj strokovno in pošteno odgovoriti," je povedal Bole. Zato so v dom povabili zdravnika s klinike Golnik, zaposleni in stanovalci pa so imeli možnost iz prve roke od strokovnjaka izvedeti vse o prednostih cepljenja in morebitnih težavah ob cepljenju ali po njem. Število zainteresiranih za cepljenje se je tako povečalo.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič in direktor Doma Petra Uzarja Tržič Urban Bole Foto: STA

Prav osveščanje o cepljenju je ključ do uspeha, je prepričan Uršič. "Ljudje seveda slišijo različne, tudi lažne novice in lahko razumemo njihovo zaskrbljenost. S primernim osveščanjem in informiranjem pa verjamem, da se bo na cepljenje odzvalo še več ljudi," je dejal državni sekretar. Kot je dodal, že narašča število zaposlenih, ki se odločajo za cepljenje, po tem ko so se na primeren način seznanili o njegovih prednostih.

Uršič verjame, da se bo, ko bodo stanovalci in zaposleni v domovih starostnikov precepljeni, situacija res umirila, bistveno izboljšanje pa je opazno že zdaj. V tržiškem domu so v rdeči coni trenutno štirje stanovalci. Od tega sta dva nova stanovalca, pri katerih so okužbo z novim koronavirsuom odkrili, ko so ju ob sprejemu v dom namestili v sivo cono. Zaradi okužbe sta trenutno odsotna še dva zaposlena, poroča STA.