Urad za demografijo bo v Mariboru zaživel v začetku septembra

Vlada je danes sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. Urad bo ustanovljen v 15 dneh po objavi odloka v uradnem listu, sedež bo imel v Mariboru, vodil pa ga bo minister brez listnice iz kvote DeSUS. V stranki bodo ime skušali izbrati čim prej, je dejala podpredsednica vlade in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec.

Z ustanovitvijo urada bodo izpolnili več strateških zavez stranke DeSUS in koalicije ter enega pomembnejših koalicijskih dogovorov, je na novinarski konferenci po seji vlade po poročanju STA dejala ministrica Aleksandra Pivec.

"Ustanovitev sklada je prav gotovo pomemben korak pri skrbi za starejšo generacijo, predvsem pa pri usklajenem reševanju demografskih izzivov," je povedala ministrica. Po njenih besedah se bo delo urada osredotočalo na posledice staranja prebivalstva in sodelovanje v procesih krepitve človeškega kapitala na vseh ravneh.

Urad bo vodil minister brez listnice iz kvote DeSUS. Pivčeva je povedala, da bodo v stranki takoj začeli kadrovske postopke, zbrali predloge imen, ki so že prišli iz posameznih strankinih odborov, in v čim krajšem času opravili izbor.

Pogajanja glede ustanovitve demografskega sklada še potekajo, je povedala ministrica in dodala, da je na mizi posebne skupine več predlogov sprememb predlagane zakonodaje, tudi DeSUS je podal svoje predloge. Pogajanja naj bi intenzivirali v začetku jeseni in "če bo posluh za kompromisno rešitev, ki bo upoštevala te predloge, bi lahko napredovali in zakon o demografskem skladu pripeljali do zaključka," še piše STA.