Medvedi, ki čakajo na odstrel, za zdaj ubežali smrti

Koliko medvedov je uspelo lovcem ustreliti od uveljavitve dovoljenja ministrstva 15. marca do odločitve upravnega sodišča, v društvu AniMA ne vedo, "na podlagi izkušenj iz prejšnjih let pa predvidevamo, da bo številka presegla 100", so zapisali.

Upravno sodišče je z začasno odredbo do končne odločitve zadržalo dovoljenje okoljskega ministrstva za odstrel 222 rjavih medvedov v Sloveniji, so sporočili iz Društva za dobrobit živali AniMa. Ob tem znova opozarjajo, da je izdajanje tovrstnih dovoljenj nezakonito.

Upravno sodišče je z začasno odredbo zadržalo izvršitev dovoljenja ministrstva za okolje in prostor za odstrel medvedov, in sicer do pravnomočne odločitve v upravnem sporu, ki ga je sprožilo mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green.

Ocenilo je, "da je v konkretnem primeru izkazana ne samo težka popravljivost škode, ampak celo nepopravljivost škode, kajti odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali, ki je zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni, pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo".

Odstrel medvedov v veljavi od 15. marca

V društvu ocenjujejo, da je vsako tovrstno dovoljenje za odstrel medveda nezakonito, kar po njihovem vedno znova ugotavlja tudi upravno sodišče, ki "vsako leto kvotni odstrel zadrži in tovrsten lov na zavarovano živalsko vrsto označi kot nezakonit".

"V okviru lanskoletnega dovoljenja MOP so lovci marca 2021 v slabem mesecu pobili 113 medvedov, v načrtu so jih imeli 220, nakar je Upravno sodišče RS kvotni poboj zaustavilo ter znova ugotovilo, da "je v konkretnem primeru izkazana ne samo težka popravljivost škode, ampak celo nepopravljivost škode, kajti odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali, ki je zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni, pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo". Izvajalci odstrela so upravljavci lovišč (lovske družine in lovišča s posebnim namenom). Prihodki od odstrela medveda so podobno kot pri divjadi prihodek upravljavca. To je prihodek od prodaje medvedjega mesa ter trofeje," so zapisali v društvu AniMa.

Po oceni lovske zveze medvedov veliko preveč

V Sloveniji naj bi bilo v tem trenutku več kot tisoč medvedov, kar je po oceni Lovske zveze Slovenije veliko preveč.

Vseeno pa v društvu opozarjajo na spornost odstrela. Slovenija odstrele medvedov opravičuje z družbeno nesprejemljivostjo medvedov na področjih, kjer prihajajo ali bi lahko prišli v stik s človekom, a škodo, ki nastane zaradi medveda, bi bilo mogoče omejiti z vrsto zaščitnih ukrepov, ki pa se jih ne izvaja, pravijo. Populacijo bi bilo mogoče naravno uravnovesiti med drugim s tem, da se ukine krmljenje medvedov, pravijo. Menijo tudi, da ni primerno, da "so na državni ravni predpisane visoke kvote odstrela zavarovanih živalskih vrst namenjene ustvarjanju ekonomske dejavnosti lovskega turizma prek prodaje lovskih dovolilnic tujim državljanom".

Opozarjajo še, da je skladno z mednarodno in slovensko zakonodajo dovoljen odstrel le tistih medvedov, ki so dokazano izvršili napad oziroma dokazano ogrožajo premoženje ali ljudi, in sicer na podlagi posamičnega akta, izdanega v posebnem upravnem postopku.